ราชบุรี เอฟซี เค้นฟอร์มเยี่ยม ด้วยการเปิดบ้านไล่ถล่มเอาชนะอีสเทิร์น จากฮ่องกง ขาดลอยเก็บชัยชนะนัดแรกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26 นัดที่สามกลุ่ม กลุ่มเอฟ เมื่อ 22 ต.ค. “ราชันมังกร”ราชบุรี เอฟซี ตัวแทนจากไทยลีก เปิดบ้านที่ราชบุรี สเตเดียม รับการมาเยือนของอีสเทิร์น จากฮ่องกง โดยทั้งสองทีมแพ้รวดมาจาก 2 เกมแรก ยังไม่มีคะแนน

แมตช์นี้ปรากฏว่าเจ้าบ้านเล่นเหนือกว่าอย่างชัดเจน เพียงแค่ 2 นาที ราชบุรีได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จาก ทานา จากนั้นนาที 39 เดนิลสัน จูเนียร์ ยิงให้ราชบุรีหนีห่าง 2-0 ในครึ่งแรก

ครึ่งหลังนาที 49 เดนิลสัน จูเนียร์ ยิงประตูที่สองของตัวเองพาราชบุรีหนีห่าง 3-0 ก่อนที่นาที 56 เดนิลสัน จูเนียร์ จะยิงแฮตทริกของตัวเองพาราชบุรีทิ้งขาด 4-0

แม้ว่านาที 74 ยู ยาคูโบ จะโหม่งให้อีสเทิร์นไล่มาเป็น 1-4 แต่ว่านาที 89 อิกห์ซาน ฟานดี จะยิงปิดท้ายให้ราชบุรีเปิดบ้านถล่มชนะขาดลอย 5-1 เก็บชัยชนะนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม แต่ยังรั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนน

