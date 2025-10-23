รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักชกชื่อดังชาวไทย โพสต์ภาพเข้าร่วมงานเดิน – วิ่ง “Thai Athletics Run 2025” ที่สนามศุภชลาศัย ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมีการแซวตัวเองแบบขำๆด้วย
รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.) มีคิวขึ้นสังเวียนปะทะ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร ชิงเข็มขัดชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ในศึก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยเมื่อวาน (22 ต.ค.68) เจ้าตัวเพิ่งเปิดค่ายลูกทรายกองดิน ซ้อมโชว์สื่อมวลชน อัพเดทความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในวันที่ 16 พ.ย. 68 นี้ ซึ่งจะเป็นการคัมแบ็กชิงเข็ใขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง หลังเจ้าตัวตกตาชั่งเสียเข็มขัดเส้นนี้ไป ในศึก ONE 169 พร้อมเผยว่าในตอนนี้น้ำหนักยังเกินอยู่ราวๆ 7 กิโลกรัม แต่คาดว่าไม่มีปัญหาก่อนชก
ล่าสุด รถถัง จิตรเมืองนนท์ ได้โพสต์ภาพลงบนเฟซบุ๊ก หลังเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Thai Athletics Run 2025” ที่สนามศุภชลาศัย พร้อมกับแคปชั่นสุดฮา ระบุว่า “วิ่งเช้านี้ได้ที่5 งานลูกพี่ อายุ70-80 ผมแซงหมด”