แช ยู จอง นักแบดมินตันชาวเกาหลีใต้ ดีกรีแชมป์โลกในประเภทคู่ผสมเมื่อปี 2023 ประกาศรีไทร์จากการแข่งขันอาชีพแล้ว หลังเสร็จสิ้นภารกิจในศึก เฟรนช์ โอเพ่น
นักแบดมินตันวัย 30 ปี จับคู่กับ อี จงมิน ลงแข่งขันในศึก เฟรนช์ โอเพ่น ก่อนยุติเส้นทางตั้งแต่รอบแรก หลังแพ้ให้กับ อเล็กซานเดอร์ ดันน์ และ จูเลีย แมคเพอร์สัน คู่มือ 22 ของโลกจากสกอตแลนด์
หลังจบการแข่งขัน แช ยู จอง ได้ประกาศการตัดสินใจว่าเธอขอรีไทร์จากการแข่งขันอาชีพ พร้อมขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเธอมาตลอดเส้นทางนี้
“การแข่งขันครั้งสุดท้ายของฉันในฐานะตัวแทนทีมชาติเกาหลีใจ้ได้สิ้นสุดลงแล้ว บางคนอาจมองว่าฉันรีไทร์เร็วเกินไป และหลายคนก็เกิดคำถามว่าเพราะอะไร ฉันจึงเขียนสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะ
เรื่องนี้ (รีไทร์) ฉันคิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ เนื่องจากว่าไม่มีคัดเลือกในประเภทคู่ผสม (แยกคู่กับ ซอ ซึงแจ) ฉันเลยต้องไปลงแข่งในประเภทหญิงคู่แทน แต่ว่าฉันเล่นในประเภทคู่ผสมมานานมากแล้ว จนรู้สึกว่าการเล่นในประเภทหญิงคู่มันยากเกินไป แถมตัวฉันเองก็ไม่มีความมั่นใจที่จะลงแข่งขันอีก เลยตัดสินใจที่จะเลิกเล่นไปเลย
ตลอด 15 ปีกับทีมชาติ ฉันทุ่มเทสุดความสามารถ ทั้งฝึกซ้อมและลงเล่นอย่างเต็มที่ โดยไม่มีอะไรติดค้าง และด้วยการสนับสนุนและความเชื่อมั่นจากโค้ช เพื่อนร่วมทีมและแฟนๆในช่วงที่ยากลำบาก ฉันจึงสามารถผ่านมันม่ได้จนถึงจุดนี้ค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
และเนื่องจากเป็นครั้งสุดท้าย ทั้ง หลานชายจงมิน และ ฉัน ก็ต่างอยากจะทำผลงานให้ดี แต่มันมีก็มีข้อผิดพลาดมากมายในเกมวันนี้ และฉันก็น่าจะให้กำลังใจเขามากกว่านี้หน่อย แต่เพราะมันคือแมตช์สุดท้าย ฉันก็อยากจะจบเกมให้ดี ดังนั้นฉันคิดว่ามันมีบางช่วงที่ฉันดุใส่เขาไปหลายครั้ง (ขอโทษนะจงมินอ่า)
ถึงอย่างนั้น ในเมื่อเดินทางมาถึงวันที่รีไทร์แล้ว ฉันหวังว่าทุกคนจะได้ดูเกมด้วยหัวใจที่สดใส และในอนาคต จงมิน หลานชายของเราจะเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจไม่แพ้กัน ฉันเชื่อว่าเขาจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะได้จับคู่เล่นกับใครก็ตาม ขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ
ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะ
สำหรับ แช ยู จอง ก่อนหน้านี้จับคู่กับ ซอ ซึง แจ ลงทำการแข่งขัน โดยพวกเขาทำผลงานด้วยการคว้าแชมป์โลกในประเภทคู่ผสม เมื่อปี 2023 รวมถึงคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รวมกันถึง 6 รายการ ก่อนจะแยกคู่กันหลังจบโอลิมปิก 2024