ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่ ยืนยันไม่ได้เข้ามาปฏิวัติบอลไทย แต่พร้อมสานต่อและบูรณะส่งเสริมที่อิชิอิทำไว้ให้ดีขึ้น
เมื่อ 23 ต.ค. ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ คนใหม่ จัดงานแถลงถึงการเข้ามารับงานต่อจาก มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือใหญ่ทัพช้างศึกที่เพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่ง
กุนซือใหม่ทัพช้างศึก กล่าวว่า “ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอย่างที่ทุกคนรู้ เมื่อวานได้มีการพูดคุยกัน ดังนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปสัญญาอย่างเป็นทางการรวมถึงทีมงานสต๊าฟโค้ช ดังนั้นคงต้องรอการสรุปงานกันอีกครั้ง แน่นอนว่าจะมีทีมงานโค้ชไทยร่วมงานด้วย อีกด้านหนึ่งคือการดึงโค้ชต่างชาติเข้ามาเสริมเพื่อให้โค้ชไทยได้เรียนรู้”
“ส่วนอีก 2 เกมที่ต้องเล่นในเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก (เยือนศรีลังกา และเปิดบ้านรับเติร์กมิสถาน) สถานการณ์เหมือนกับตอนสัก 10 ปีที่แล้วที่คุมทีมบาห์เรน ในเอเชียน คัพ รอบคัดเลือก รวมถึงคุมทีมสหรัฐอเมริกา ที่ต้องเล่นบนความกดดันเพื่อเข้ารอบเช่นเดียวกับตอนนี้ ซึ่งตอนนี้ผมมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะพาทีมชาติไทยเข้ารอบสุดท้ายเอเชียน คัพ เนื่องจากไทยมีนักเตะที่มีศักยภาพสูงมาก ถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องรวมถึงแนวทางการเล่นที่ชัดเจนทำให้ผมมั่นใจอย่างมาก”
“เรื่องการเลือกตัวผู้เล่นที่จะเลือกใช้นั้น แน่นอนว่าที่ผ่านมาผมได้ติดตามดูฟุตบอลไทยมาตลอด แม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งแบบกะทันหันแต่เห็นนักเตะไทยมามาก รวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนมีศักยภาพที่ดี ขอแค่มีแนวทางและความคิดที่ถูกต้องทุกคนมีโอกาสที่จะติดทีมชาติ”
“การที่ไทยลีกเปิดให้ใช้โควตานักเตะต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 7 คน ทำให้ตัวเลือกของน้กเตะไทยสำหรับทีมชาติมียาก เรื่องนี้ผมเห็นด้วยทั้ง 2 ทาง อย่างแรกคือการเห็นทีมไทยลีกที่สามารถสู้กับทีมในระดับเอเชียได้ดี เช่นบุรีรัมย์แสดงให้เห็นในเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก แต่ขณะเดียวกันทำให้ตัวเลือกของทีมชาติน้อยลงด้วยอย่างที่ทุกคนทราบดี ดังนั้นในทางเทคนิคต้องหาทางเพื่อยกระดับนักเตะระดับเยาวชนของไทยให้มีความสามารถเพียงพอให้นักเตะไทยมีมาตรฐานสูงขึ้นหรือทัดเทียมนักเตะต่างชาติ”
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าที่ผ่านมาฟุตบอลไทยมักจะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนแทบจะทุก 2 ปี ตนเองมีแผนการทำงานอย่างไรบ้างเพื่อให้ทำงานบนตำแหน่งนี้ให้ได้นานที่สุด ฮัดสันกล่าวว่า “ก่อนอื่นผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าการที่ผมเข้ามาคุมทีมไทยเพราะเห็นว่าคนไทยมีความรัก ความมุ่งมั่นกับฟุตบอลเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงต้องผ่านการเข้ารอบสุดท้ายเอเชียน คัพ ให้ได้ก่อน แต่ว่าเป้าหมายต่อไปคือการที่นักฟุตบอลได้เล่นทีมชาติอย่างภาคภูมิใจ แฟนบอลได้ชมเกมอย่างสุขใจ ส่วนระหว่างทางหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นจะขอให้ทำให้เต็มที่”
“ส่วนการที่เป็นผอ.เทคนิคทีมชาติก่อนหน้านี้เป็นการทำงานกับทีมยู-23 ลงไป ไม่เกี่ยวข้องกับทีมชุดใหญ่ ดังนั้นเราต้องให้เกียรติโค้ชทีมชาติชุดใหญ่จึงไม่ขอเอ่ยถึงเรื่องโค้ชก่อนหน้านี้ อย่างที่บอกว่าการแต่งตั้งค่อนข้างเร็วมาก จากนี้คงต้องไปคุยกับผู้บริหารสมาคมเรื่องการทำงานร่วมกันอีกครั้ง”
“ด้านกระแสฟุตบอลที่มีแฟนบอลบางส่วนบอกว่าจะไม่เข้าไปชมเกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย. ต้องบอกว่าอย่างแรกที่ผมรักแฟนบอลไทย เพราะว่าทุกคนรักฟุตบอลไทย ยังให้ความใส่กับฟุตบอลไทยอยู่เสมอ ดังนั้นกระแสแฟนบอลที่รุนแรงจากการปลดโค้ชนั่นยิ่งแสดงให้เห็นว่าแฟนบอลไทยรักฟุตบอลไทยแค่ไหน นั่นคือความเคารพของผมที่มีต่อแฟนบอลไทย”
“ไม่ว่าจะเป็นเอเชียน คัพ หรือว่าฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้ แต่สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือการพัฒนาเยาวชน พัฒนาโค้ช จะมีส่วนช่วยอย่างมากในโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลก ถ้าถามความเชื่อมั่นส่วนตัวผมเชื่อว่าไทยสามารถไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ได้อย่างแน่นอน”
“เรื่องการสานงานต่อจากอิชิอินั้นก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้เกียรติกับอิชิอิ การที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนทุกอย่างจากที่ดีอยู่แล้วคงเป็นเรื่องที่บ้ามาก การเข้ามาของผมเป็นการบูรณะหรือปรับปรุงเพิ่มเสริมเข้าไปมากกว่า ไม่ใช่การเข้ามาเพื่อปฏิวัติฟุตบอลไทยแต่อย่างใด”