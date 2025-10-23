เสี่ยฮั่น มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด สุดปั่น เมื่อเขียนคำถามกลางไลฟ์สดเปิดตัวกุนซือช้างศึก ว่าฮัดสันเป็นหนึ่งในคนที่ตัดสินใจปลดอิชิอิหรือไม่
เมื่อ 23 ต.ค. ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดใหญ่ คนใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวการทำงานอย่างเป็นทางการ หลังจากที่สมาคมได้ปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือชาวญี่ปุ่น พ้นจากตำแหน่ง พร้อมทั้งตอบคำถามสื่อมวลชน โดยงานดังกล่าวมีการไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลไทย
สำหรับแอนโธนี ฮัดสัน ก่อนหน้านี้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคทีมชาติไทย โดยในช่วงไลฟ์สด “เสี่ยฮั่น”มิตติ ติยะไพรัช ประธาน “กว่างโซ้งมหาภัย”สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ได้คอมเมนต์เข้าไปถามฮัดสันใจความว่า “ในฐานะประธานเทคนิคช่วงที่อิชิอิเป็นโค้ช คุณเป็น 1 ในคนที่ตัดสินใจไล่อิชิอิออกมั้ย”