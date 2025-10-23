ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี โดย นายอรรณพ สิงห์โตทอง รองประธานสโมสรเผยให้ “โค้ชเฮง”วิทยา เลาหกุล รักษาการกุนซือใหญ่ พร้อมแย้ม บีจี ทาบทาม อิชิอิ รับงานไทยลีก

ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี ทีมเก่าแก่ในศึกไทยลีก 2025-26 เพิ่งแยกทางกับ “โค้ชโจ”ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อรับผิดชอบผลงานของทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยในลีกสูงสุดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล

โดยนายอรรณพ สิงห์โตทอง รองประธานสโมสรชลบุรี เอฟซี เผยถึงเรื่องโค้ชใหม่ แทน “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธ์อ้น ที่ลาออกไปว่า กำลังพิจารณามีทั้งโค้ชไทยและโค้ชต่างชาติเสนอโปรไฟล์ จะมองไปที่โค้ชไทย หรือโค้ชนอกที่เคยทำงานในลีกไทย จะได้ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวมาก ส่วนกระแสลือว่า มาริโอ ยูรอฟสกี ที่เพิ่งจบโปรไลเซนส์มาจากยุโรป นายอรรณพ ยืนยันว่าไม่เคยติดต่อ และ มาริโอ ไม่เคยยื่นโปรไฟล์มา คิดว่าถ้าเจ้าตัวจะคัมแบ๊กไทยลีกคงเป็นสโมสรอื่นมากกว่า

เมื่อถามถึง มาซาดะ อิชิอิ ที่เพิ่งพ้นตำแหน่งโค้ชทีมชาติไทย นายอรรณพ บอกว่า คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเท่าที่ทราบมา อิชิอิ น่าจะดีลกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อยู่ ชลบุรีหมดสิทธิอยู่แล้ว ตอนนี้คงต้องให้ “โค้ชเฮง”วิทยา เลาหกุล ประธานเทคนิค ลงมาคุมทีมขัดตาทัพไปก่อน จะหาโค้ชใหม่ไม่เกินช่วงพักฟีฟ่าเดย์เดือนพ.ย.

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
6

โทรบอกรักยายครั้งสุดท้าย ก่อนบอกโดนงูเห่าฉก กู้ภัยเจอตัวยาวเกือบเมตร
7

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ "กินข้าวขาวทุกมื้อ" เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี
8

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
9

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย
10

ระทึก รถเมล์ พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกเสาเข็ม ทะลุห้องโดยสาร พังยับเยิน