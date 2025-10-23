ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี โดย นายอรรณพ สิงห์โตทอง รองประธานสโมสรเผยให้ “โค้ชเฮง”วิทยา เลาหกุล รักษาการกุนซือใหญ่ พร้อมแย้ม บีจี ทาบทาม อิชิอิ รับงานไทยลีก
ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี ทีมเก่าแก่ในศึกไทยลีก 2025-26 เพิ่งแยกทางกับ “โค้ชโจ”ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อรับผิดชอบผลงานของทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยในลีกสูงสุดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล
โดยนายอรรณพ สิงห์โตทอง รองประธานสโมสรชลบุรี เอฟซี เผยถึงเรื่องโค้ชใหม่ แทน “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธ์อ้น ที่ลาออกไปว่า กำลังพิจารณามีทั้งโค้ชไทยและโค้ชต่างชาติเสนอโปรไฟล์ จะมองไปที่โค้ชไทย หรือโค้ชนอกที่เคยทำงานในลีกไทย จะได้ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวมาก ส่วนกระแสลือว่า มาริโอ ยูรอฟสกี ที่เพิ่งจบโปรไลเซนส์มาจากยุโรป นายอรรณพ ยืนยันว่าไม่เคยติดต่อ และ มาริโอ ไม่เคยยื่นโปรไฟล์มา คิดว่าถ้าเจ้าตัวจะคัมแบ๊กไทยลีกคงเป็นสโมสรอื่นมากกว่า
เมื่อถามถึง มาซาดะ อิชิอิ ที่เพิ่งพ้นตำแหน่งโค้ชทีมชาติไทย นายอรรณพ บอกว่า คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเท่าที่ทราบมา อิชิอิ น่าจะดีลกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อยู่ ชลบุรีหมดสิทธิอยู่แล้ว ตอนนี้คงต้องให้ “โค้ชเฮง”วิทยา เลาหกุล ประธานเทคนิค ลงมาคุมทีมขัดตาทัพไปก่อน จะหาโค้ชใหม่ไม่เกินช่วงพักฟีฟ่าเดย์เดือนพ.ย.