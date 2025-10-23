การแข่งขันแบดมินตัน รายการ โยเน็กซ์ เฟรนช์ โอเพ่น 2025 (YONEX French Open 2025) รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31,160,000 บาท ที่เมืองแรนส์ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อ 23 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้าย ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก ดวลกับ โคได นาราโอกะ มือ 10 ของโลกชาวญี่ปุ่น

ปรากฎว่าแมตช์นี้ กุลวุฒิ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะ นาราโอกะ ไปแบบขาดลอย 2 เกมรวด 21-7 และ 21-6 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปพบกับ อัลวี ฟาร์ฮาน มือ 17 ของโลกจากอินโดนีเซียต่อไป

