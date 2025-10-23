โกลบอลไทย ถึงบ้าน “นายกอำนวย” ต้อนรับอบอุ่น หลังคว้าอันดับ 3 เอเชีย สร้างประวัติศาสตร์ ไปสู้ศึกชิงแชมป์โลกในปีหน้า

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ทัพนักกีฬาโกลบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ทั้งทีมชายและทีมหญิง เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG350

หลังพวกเขาสร้างผลงานสุดประทับใจใน ศึกโกลบอลชิงแชมป์ระดับทวีปเอเชีย รายการ “2025 IBSA Goalball Asia/Pacific Championships” ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ด้วยการคว้าอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย จากทีมชาย

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก นายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่นำคณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนและครอบครัวนักกีฬา มารอต้อนรับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

นายอำนวยได้มอบพวงมาลัยต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคน และของที่ระลึกให้กับนักกีฬาโกลบอลทุกคน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีว่า
“ผมรู้สึกยินดีมากที่กีฬาโกลบอลของเรากลับมามีความหวังอีกครั้ง ปีหน้าเราจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีน ซึ่งผมเชื่อว่าผลงานของเราจะดียิ่งขึ้น เพราะเรามีผู้ฝึกสอนที่ดี เจ้าหน้าที่คุณภาพ และนักกีฬาที่มีวินัย รวมถึงผู้สนับสนุนที่เห็นศักยภาพของนักกีฬาคนตาบอดไทย ถึงแม้เราจะเป็นทีมอันดับล่าง แต่กลับสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการจบอันดับ 3 ของเอเชีย ถือเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง”

นายกสมาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอฝากสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวสารของกีฬาคนตาบอด และขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยร่วมเชียร์นักกีฬาคนพิการของเราต่อไปครับ ขอบคุณมากด้วยความเคารพ”

ด้าน บัญชา ฝั้นคำอ้าย และ ธนพงษ์ หวังตรงจิตร 2ตัวแทนนักกีฬาโกลบอลชายทีมชาติไทย ได้มอบเหรียญทองแดงให้แก่ นายอำนวย กลิ่นอยู่ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากสมาคม พร้อมกล่าวว่า “แม้สายตาเราจะมองไม่เห็น แต่เราดีใจที่สามารถทำให้คนทั่วโลกได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดบนเวทีเอเชีย ขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งถึงพวกเรา”

สำหรับผลงานของ ทีมโกลบอลชายทีมชาติไทย ที่ถือเป็นทีมนอกสายตาของรายการนี้ แต่กลับสร้างผลงานเกินความคาดหมาย คว้า อันดับ 3 ของทวีปเอเชีย พร้อมสิทธิ์เข้าแข่งขัน ชิงแชมป์โลก ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5–15 มิถุนายน 2026

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
6

เป็กกี้ ศรีธัญญา ควักเงินสด 20ล้าน! รีบเก็บทองหลังราคาร่วงแรง แต่..เข่าปุ๊บติดดอยปั๊บ
7

โทรบอกรักยายครั้งสุดท้าย ก่อนบอกโดนงูเห่าฉก กู้ภัยเจอตัวยาวเกือบเมตร
8

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
9

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ "กินข้าวขาวทุกมื้อ" เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี
10

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย