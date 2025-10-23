เดอะแรบบิท บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เค้นฟอร์มเยี่ยมด้วยการไปเอาชนะคายา เอฟซี ถึงบ้าน คว้าชัยนัดแรกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26 ได้สำเร็จ
ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26 นัดที่ 3 กลุ่มเอช คายา เอฟซี จากฟิลิปปินส์ เปิดบ้านที่นิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก สเตเดียม รับการมาเยือนของ “เดอะแรบบิท”บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ตัวแทนจากไทยลีก โดย 2 แมตช์แรกทั้งสองทีมแพ้รวดยังไม่มีคะแนน
เกมนี้ทีมเยือนเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่เจ้าถิ่นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งนาทีที่ 10 วาริส ชูทอง จ่ายให้ จอร์แดน เอมาวิเว ยิงพาบีจีขึ้นนำ 1-0 จากนั้นครึ่งหลังนาที 69 โจเอล โลเปซ ปิซซาโน จ่ายให้ โทโมยูกิ โดอิ ยิงให้ทีมเยือนชนะ 2-0 เก็บ 3 แต้มแรกรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จ