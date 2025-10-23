อินเตอร์ ไมอามี สโมสรจาก เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา ประกาศขยายสัยญษให้กับ ลิโอเนล เมสซี ดาวยิงตัวเก่งดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินา ออกไปถึงปี 2028
เว็บไซต์ทางการของ อินเตอร์ ไมอามี ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า พวกเขาได้ทำการขายสัญญาให้กับ ลิโอเนล เมสซี ดาวยิงกัปตันทีม เจ้าของบัลลงดอร์ 8 สมัย ออกไปจนจบฤดูกาล 2028
โดยทางดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินา เปิดใจหลังต่อสัญญา ว่า “มันทำให้ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ และได้เดินหน้าในแผนงานนี้ต่อไป ไม่ใช่แค่ความฝัน แต่การได้ล่นในสนามแห่งนี้มันกลายเป็นความจริงที่สวยงาม นับตั้งแต่ที่ผมมาถึงไมอามี ผมมีความสุขมาก ดังนั้น ผมดีใจมากที่ได้เดินหน้าต่อไปที่นี่”