อินเตอร์ ไมอามี สโมสรจาก เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา ประกาศขยายสัยญษให้กับ ลิโอเนล เมสซี ดาวยิงตัวเก่งดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินา ออกไปถึงปี 2028

เว็บไซต์ทางการของ อินเตอร์ ไมอามี ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า พวกเขาได้ทำการขายสัญญาให้กับ ลิโอเนล เมสซี ดาวยิงกัปตันทีม เจ้าของบัลลงดอร์ 8 สมัย ออกไปจนจบฤดูกาล 2028

โดยทางดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินา เปิดใจหลังต่อสัญญา ว่า “มันทำให้ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ และได้เดินหน้าในแผนงานนี้ต่อไป ไม่ใช่แค่ความฝัน แต่การได้ล่นในสนามแห่งนี้มันกลายเป็นความจริงที่สวยงาม นับตั้งแต่ที่ผมมาถึงไมอามี ผมมีความสุขมาก ดังนั้น ผมดีใจมากที่ได้เดินหน้าต่อไปที่นี่”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก
3

เมืองนนท์ดุ! เพื่อนรุ่นพี่ บุกลั่นไกใส่รุ่นน้องถึงบ้าน กระสุนพลาดถูกเด็ก-คนแก่
4

เมาได้ที่ท้ากันไปมา หนุ่มเดือดทนไม่ไหว ชักมีดแทงเพื่อนร่วมวงเหล้าตายคาที่ พูดไม่เข้าหู
5

เป็กกี้ ศรีธัญญา ควักเงินสด 20ล้าน! รีบเก็บทองหลังราคาร่วงแรง แต่..เข่าปุ๊บติดดอยปั๊บ
6

ทุลักทุเล! ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ช่วยชีวิตหนุ่มร่วงน้ำตกสูง 10 เมตร กระแทกโขดหินบาดเจ็บ
7

ไอซ์แลนด์พบ ยุง 3 ตัว ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังภูมิอากาศพุ่งสูง
8

ต่าย เพ็ญพักตร์ ทำบุญครบรอบวันที่ โตน  รามบุตร ลูกชายจากไป
9

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
10

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดลูกจ้างรายวันจะได้รับบรรจุเป็นตำแหน่งประจำ ราศีใดมีเกณฑ์ได้ลาภจากทางไกล