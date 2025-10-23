น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ภายใต้การคุมทีมของกุนซือใหม่อย่าง ชอน ไดช์ สามารถประเดิมคว้าชัยชนะได้ตั้งแต่แมตช์แรกที่เจ้าตัวเข้ามาคุมทัพ

ก่อนหน้านี้ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เพิ่งมีการประกาศแต่งตั้งให้ ชอน ไดช์ เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสร แทนที่ของ อังเกลอส ปอสเตโคกลู ที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่ง หลังจบเกมที่พวกเขาแพ้ เชลซี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

และล่าสุดในการแข่งัขนฟุตบอลยูโรปา ลีก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ทัพเจ้าป่าในยุคของไดช์ก็ประเดิมลงสนามนัดแรก ด้วยการเปิดบ้านพบกับทีมดังจากโปรตุเกส อย่าง ปอร์โต

โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า น็อตติงแฮม ฟอเรสต์จากอังกฤษ สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2-0 ได้ประตูจาก มอร์แกน กิบส์-ไวต์ นาที 19 (จุดโทษ) และ อิกอร์ เชซุส นาที 77 (จุดโทษ)

ส่งผลให้ตอนนี้ ฟอเรสต์เตะไปแล้ว 3 เกมในยูโรป ลีก มี 4 แต้ม ในรอบลีกเฟส พร้อมกับรั้งอันดับ 17 ของตาราง และเป็นการปลดล็อกชัยชนะนัดแรกในถ้วยยุโรปของพวกเขาในฤดูกาลนี้อีกด้วย

ทางด้าน คริสตัล พาเลซ อีกหนึ่งทีมจากอังกฤษ ลงเตะในคอนเฟอเรนซ์ ลีก พ่ายแพ้ต่อ เออีเค ลาร์นากา สโมสรจากไซปรัส คาถิ่น 0-1 ทำให้ผ่านไป 2 นัด พาเลซ ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 แต้ม และอยู่อันดับ 16 ของตารางคะแนนรอบลีกเฟส

