เส้นทางของเหล่า Challengers กำลังเปลี่ยนไป! Riot Games ประกาศอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ Challengers Path to Champions ที่จะพลิกโฉมการแข่งขันของลีก Challengers ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
เส้นทางใหม่ของทีม Challengers
จากเดิมที่ทีมต้องผ่านรอบ Ascension เพื่อเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ ตอนนี้ Challengers teams จะได้มีโอกาสต่อสู้เพื่อคว้าสิ
ในปี 2026 แต่ละลีกระดับนานาชาติจะมอบ 4 สิทธิ์ให้กับทีมจาก Challengers และสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแบ่งสิทธิ์จะเป็นดังนี้:
-
ทีมอันดับ 1 จาก Southeast Asia, Japan และ Korea จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Stage 2 Playoffs โดยตรง
-
ส่วนสิทธิ์สุดท้าย (อันดับ 4) จะตัดสินผ่านรอบ Last Chance Qualifier (LCQ) ระหว่างทีมที่ดีที่สุดจาก South Asia, Oceania และทีมอันดับ 2–3 จาก Southeast Asia
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่
นอกจากนี้ ทีม Challengers ที่สามารถทะลุเข้าสู่ Stage 2 Playoffs จะได้รับ เงินสนับสนุนมูลค่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและสนั
ทีม Academy จะยังคงอยู่ในลีก Challengers เช่นเดิม แต่จะ ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ Stage 2 Playoffs ได้ และตั้งแต่ปี 2026 ระบบ relegation protection สำหรับทีม Academy จะถูกยกเลิก เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็
โฉมใหม่ของ Challengers Southeast Asia สร้างเวทีให้ผู้เล่นท้องถิ่
นเปล่งประกาย
ปีหน้าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคั
เส้นทางการคัดเลือก
การแข่งขันจะเริ่มจากรอบ Open Qualifier ในแต่ละประเทศ โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้
ในปี 2026 จะมีการแข่งขันใน ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ จะรวมอยู่ใน รอบคัดเลือกสุดท้าย (Final Qualifier) นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถเข้าสู่ลีกผ่
เป้าหมายของรูปแบบใหม่นี้คื
เจค สิน หัวหน้า VALORANT Esports ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยว่า “เราอยากเห็นทีมจากเอเชียแปซิฟิ
เตรียมพบกับการต่อสู้ครั้งใหม่