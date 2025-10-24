ลิเวอร์พูล ยังไม่มีแผนที่จะปล่อยตัว โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ออกจากทีมแต่อย่างใดแม้ผลงานของเจ้าตัวจะตกลงไปในซีซั่นนี้
โดย ซาลาห์ เพิ่งขยายสัญญากับ ลิเวอร์พูล ไปอีก 2 ปีหรือถึงปี 2027 ไปเมื่อช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาส่งผลให้ดาวเตะวัย 33 ปีมีสัญญากับ “หงส์แดง” ถึงปี 2027
อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ ซาลาห์ มีผลงานที่ตกลงไปอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยการทำได้เพียง 3 ประตูกับ 3 แอสซิสต์จากการลงสนาม 12 นัดทุกรายการ
และในเกมล่าสุดที่ “หงส์แดง” บุกชนะ ไอน์ทรัก แฟรงเฟิร์ต 5-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบลีกเฟส เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ซาลาห์ ถูกดร็อปเป็นสำรอง และเมื่อลงสนามมาเขาก็ถูกวิจารณ์หลังไม่ส่งให้ โฟลเรียน เวียร์ตซ์ ที่ยืนอยู่โล่งๆ ทำประตู
จนหลังเกมแข้งทีมชาติอียิปต์ได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในเอ็กซ์จากที่สวมชุด ลิเวอร์พูล เป็นภาพถ่ายกับครอบครัวแทน
แม้สถานการณ์ของ ซาลาห์ กับ ลิเวอร์พูล จะอยู่ในความตึงเครียดทว่าล่าสุด “ฟุตบอล อินไซด์เดอร์” เผยว่า ลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะปล่อยตัว ซาลาห์ ออกจากทีม ไม่ว่าจะเป็นตลาดแข้ง ม.ค. หรือช่วงซัมเมอร์นี้ แต่นักเตะทีมชาติอียิปต์รายนี้น่าจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตในแอนฟิลด์ของเขา