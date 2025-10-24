เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. ที่สนามศุภชลาศัย นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ชาลิตี้ พรีเมียร์ลีก 68” ซึ่งมีทีมฟุตบอลอาวุโส ที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7 ทีม ได้แก่ ทีมอาวุโสกรมพลศึกษา,ทีมอาวุโสทหารอากาศ,ทีมกรมสรรพสามิต,ทีม ฒ ผู้เฒ่า,ทีมเตรียมทหาร 26,ทีมสิงห์อาภาและทีมอาวุโสตำรวจตระเวนชายแดน
ทั้งนี้ รายได้จากการแข่งขันฯ จะนำไปจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้แก่ทหาร/ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่อยู่ในแนวหน้า เพื่อส่งกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของผู้ที่เสียสละให้กับประเทศไทย
ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้
ชนะเลิศ ครองร่วมกัน ทีมอาวุโสทหารอากาศ และทีม ฒ ผู้เฒ่า
อันดับที่ 3 และ ครองร่วมกัน ทีมสิงห์อาภา
และทีมอาวุโสตำรวจตระเวนชายแดน