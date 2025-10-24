สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) บรรจุกีฬา “มวยไทย” เข้าไว้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย “เอเชี่ยน ยูธ เกมส์” ครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์กีฬามวยไทยที่น่าภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทยในฐานะต้นกำเนิดของศิลปะการต่อสู้โบราณชนิดนี้
ด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ 48 แห่งจากทุกทวีปที่เข้าร่วม มวยไทยถือเป็นหนึ่งในกีฬาหลักในการเฉลิมฉลองของเยาวชน วัฒนธรรม และความสามัคคีอันทรงเกียรตินี้ ในพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ ทีมมวยไทยเยาวชนไทยเดินขบวนอย่างภาคภูมิใจ เคียงข้างพี่น้องชาวเอเชีย ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC) ทุกแห่ง สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้นต่อมรดกแห่งชาติของประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิก
การแข่งขันวันแรกเน้นย้ำถึงศิลปะการไหว้ครู และแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของมวยไทย ประเทศไทย ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การแสดงออกทางศิลปะและจิตวิญญาณเหล่านี้ได้รับการยอมรับ ให้เป็นเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการในการแข่งขันที่ได้รับการรับรองระดับโอลิมปิก ซึ่งรวมถึงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย
นักกีฬาจากซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี), เนปาล, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อิหร่าน, เวียดนาม, จีน และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย ได้แสดงความงดงามของประเพณีมวยไทยผ่านการแสดงไหว้ครู ราชอาณาจักรภูฏานสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
งานนี้จัดขึ้นพร้อมกับเสียงเพลงสดจากวงปี่มวยจากประเทศไทย ซึ่งเป็นกีฬาเพียงชนิดเดียวในโลกที่เล่นดนตรีพื้นบ้านสดๆ เพื่อเน้นย้ำถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันล้ำลึกของมวยไทย และพลังในการรวมชาติให้เป็นหนึ่งผ่านความเคารพและศิลปะที่เท่าเทียมกัน
นั่นทำให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกขอบคุณสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และองค์กร ระดับทวีปอย่าง สหพันธ์สมาคมมวยไทยแห่งเอเชีย (FAMA) เป็นพิเศษ ซึ่งทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและสนับสนุนทั่วโลก จนทำให้ประเพณีวัฒนธรรมของมวยไทยอย่างไหว้ครูและแม่ไม้มวยไทยได้รับการนำเสนอและยกย่องอย่างภาคภูมิใจบนเวทีโอลิมปิกของโลก
ขณะที่การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป ประเทศไทยยังคงภาคภูมิใจในฐานะบ้านทางจิตวิญญาณของมวยไทย โดยได้เห็นศิลปะและนักกีฬาของไทยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปทั่วทั้งเอเชีย และทั่วโลก
การเดินทางของมวยไทยยังคงดำเนินต่อไป จากประเทศไทยสู่ทั่วโลก