“บิ๊กตั้น”ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตพ่อบ้านเทควันโดชุดสร้างประวัติศาสตร์ก้าวขึ้นไปติดท็อป 10 ของโลก หวานคืนวงการกีฬา ในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอล และผู้จัดการทีมบาส 5 คนหญิงชาติไทย พร้อมประกาศทวงคืนเหรียญทองซีเกมส์ ให้ทีมยัดห่วงสาวไทย หลังพลาดทองซีเกมส์ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยจัดเด็กชุดผสม ทั้งดาวรุ่งรุ่นใหม่ อายุ 19-21 ปี มาผสมกับทีมชาติชุดเก่า พร้อมจ้างโค้ช และเทรนเนอร์ ระดับ NBA จากประเทศเซอร์เบีย มาเสริมความแกร่งให้สาวไทย เพื่อเป้า เหรียญทอง โดยเตรียมลัดฟ้าไปฝึกซ้อม ประเทศ จีน ช่วงกลางเดือนหน้า ก่อนบู๊ซีเกมส์
“บิ๊กตั้น”นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งอดีตเคยเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าพาเทควันโดไทยความสำเร็จก้าวขึ้นไปอยู่อันดับท็อป 10 ของโลก ได้หวนคืนวงการกีฬาอีกครั้งในรอบ 17 ปี ในฐานะ ผู้จัดการทีมบาสเก็ตบอล 5 คนหญิง ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 33 โดยออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันซีเกมส์ ว่า เด็กชุดนี้เก็บตัวกันมาเกือบทั้งปี แต่มารวมตัวกันจริงๆเดือนกรกฏาคม โดยครั้งนี้เราเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ๆ 19-21 ปี เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาที่มีประสบการณ์มาร่วมอยู่ในทีม ตอนนี้ทั้ง 12 ตำแหน่งถือว่าผสมผสานกันระหว่างเด็กใหม่กับชุดเก่า โดยช่วงนี้เรามีนักบาสเก็ตบอลหญิงทีมชาติเก็บตัวอยู่ด้วยกัน 23 คน ซึ่งตนได้นำมาฝึกซ้อมที่ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะไปฝึกซ้อมกันต่อที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
“ผลงานในการแข่งขันซีเกมส์ 2 ครั้งที่ผ่านมา เราไม่ประสบความสำเร็จ มาครั้งนี้เราอยากใช้โออากาสนี้ในการเล่นซีเกมส์ในบ้านให้ได้เหรียญกลับมา เป้าหมายของเราคือการเข้าชิงชนะเลิศ โดยที่ผ่านมาเราไปแข่งขันที่ ไต้หวัน และจีน พบจุดอ่อนบางอย่างในด้านต่างๆของทีม ผมจึงหวังเพิ่มเทคนิคให้กับนักกีฬามากขึ้นเลยต้องเชิญโค้ช ไมซ่า โปปาดิค และเทรนเนอร์มืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์กับนักบาสชื่อดัง NBA มาหลายคน เข้ามาช่วยทีมบาสหญิงไทย โดยวางรูปแบบการฝึกซ้อมรวมถึงวางแผนร่วมกับโค้ชไทยเพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเข้มข้น ซึ่งหลังจากนี้เราจะยังคงฝึกซ้อมกันอย่างหนักก่อนที่กลางเดือนพฤศจิกายน จะพาทีมไปฝึกซ้อมที่เมือง ฝูโจว ประเทศ จีน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะทำการฝึกซ้อมกับทีมบาสเก็ตบอลชื่อดังในเมืองนี้ รวมถึงทีมระดับต่างๆ 7 เกม และกลับเมืองไทยก่อนการแข่งขันซีเกมส์จะเริ่มขึ้น 10 วัน ผมเชื่อลึกๆว่าทีมบาสเก็ตบอลหญิงชุดนี้จะคว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งนี้ได้”ณัฏฐพล กล่าว