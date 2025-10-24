“ชิงถ้วยเอกลักษณ์สุพรรณบุรี ศึกแห่งศักดิ์ศรีแดนมังกรสวรรค์” Suphan Badminton Team Series, Win Together ปิดท้ายปลายปีด้วยศึกแบดมินตันสุดยิ่งใหญ่ ส่งเสริมเยาวชนและนักกีฬาท้องถิ่นสุพรรณบุรี!
จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมต้อนรับความสนุกส่งท้ายปี กับการแข่งขัน “Suphan Badminton Team Series, Win together” รายการใหญ่ที่รวมนักกีฬาแบดมินตันจากทั่วภูมิภาคมาประชันความสามารถ ระหว่างวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2568 ที่สนามสุพรรณแบดมินตัน
การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Win Together ชนะด้วยกัน ไปด้วยกัน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพเยาวชน และเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากจังหวัดใกล้เคียงได้มีเวทีในการแข่งขัน ด้วย ค่าสมัครที่เป็นมิตร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬาและร่วมสร้างประสบการณ์อันมีค่าไปด้วยกัน
นอกจากความตั้งใจในการจัดการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาแบดมินตันแล้ว งานนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจาก บริษัท ชมเดือนคอมเพล็กซ์ จำกัด ที่มีความรักในกีฬาแบดมินตันและมุ่งมั่นผลักดันกิจกรรมกีฬาของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
ร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ ศูนย์รวมขนมหวาน ขนมไทย เอกลักษณ์ประจำจังหวัด มอบขนมประจำจังหวัดสุพรรณอย่างขนม ‘สาลี่’ ให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
บริษัท Victor แบรนด์แบดมินตันระดับโลก ที่มอบอุปกรณ์กีฬาและลูกแบดคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้
การแข่งขันจัดเต็มตลอดสองวันวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน – ประเภทบุคคลในระดับมือ BG / NB / S / Single NB / P- วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน – ประเภททีม (1 ทีมมี 5 คู่) ในระดับมือ BG / NB / Single N / N / S
ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับ ถ้วยรางวัลดีไซน์พิเศษ “สุพรรณแท้ๆ” พร้อมผลิตภัณฑ์ “สาลี่สุพรรณ จากร้านเอกชัย” ของดีประจำจังหวัด ที่ขึ้นชื่อทั้งรสชาติและเอกลักษณ์ ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ ทีม ช่างภาพมืออาชีพ คอยเก็บภาพความประทับใจ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ อาทิ ค่าลูกฟรีตลอดรายการและเซอร์ไพรส์อีกมากมายตลอดสองวันเต็ม
“ชนะด้วยกัน ไปด้วยกัน” ไม่เพียงเป็นคำขวัญของการแข่งขัน แต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณของชาวสุพรรณบุรี ที่ร่วมกันส่งเสริมเยาวชน กีฬา และความสามัคคีอย่างแท้จริง
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ววันนี้!
ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/oQv9KS8KSzpuAyVj6
โทร: 080-522-3225 คุณแซ้น