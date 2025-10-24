อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล โอด “หงส์แดง” เจอแต่คู่แข่งใช้แต่บอลยาวเล่นงานในซีซั่นนี้ พร้อมเผย เจเรมี ฟริมปง ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงอีกครั้ง

โดย ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกเพิ่งจบสถิติสุดบู่ที่แพ้มา 4 นัดติดทุกรายการด้วยการบุกถล่ม แฟรงก์เฟิร์ต 5-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก เมื่อวันที่ 22 ต.ค.

อย่างไรก็ตามในลีก “หงส์แดง” ยังคงพ่าย 3 นัดติดซึ่งเกมต่อไปคือการที่พวกเขาจะบุกเยือน เบรนต์ฟอร์ด ในวันที่ 25 ต.ค.นี้

ล่าสุด ชล็อต โอดว่าหนึ่งในสาเหตุที่ ลิเวอร์พูล เล่นยากในซีซั่นนี้คือการที่คู่แข่งใช้บอลยาวเล่นงาน “ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วคือสไตล์การเล่นที่เราเผชิญหน้า ผมดูจำนวนบอลยาวที่เราต้องรับมือ – 178 ลูกในเจ็ดเกม และในเกมกับ แมนฯ ยูไนเต็ด เราต้องรับบอลยาวถึง 59 ลูก!”

นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 47 ปียังพูดถึงอาการเจ็บของ เจเรมี ฟริมปง แบ๊กขวาคนใหม่ว่า เจ้าตัวต้องเดี้ยงด้วยอาการแฮมสตริงอีกครั้ง “เฌเรมี ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนัก หมายความว่าเขาจะไม่สามารถลงเล่นในวันพรุ่งนี้ (เสาร์) และสัปดาห์หน้าแน่นอน อาการบาดเจ็บแฮมสตริง ดังนั้นต้องใช้เวลาพักฟื้นพอสมควร”

ส่วนในรายของ ไรอัน กราเฟนแบร์ก และอเล็กซานเดอร์ อิซัก นั้นยังมีลุ้นที่จะลงสนามในเกมกับ เบรนต์ฟอร์ด

