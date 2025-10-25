รัฐมนตรีกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ยืนยันกีฬาซีเกมส์ที่จะแข่งในประเทศไทยเดือนธ.ค. จะไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิก แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนพิธีเปิดให้เหมาะสม
เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค.
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของปวงชนชาวไทย และย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน รวมทั้งนักกีฬาไทยเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ยังคงต้องดำเนินการต่อไปให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ จากมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ลดและงดกิจกรรมรื่นเริงในช่วงนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการปรับรูปแบบพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ อาทิ ฟุตบอลไทยลีก ยืนยันว่าจะไม่มีการงดหรือเลื่อนการแข่งขันแต่อย่างใด แต่จะมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัย และลดกิจกรรมหรือองค์ประกอบที่มีลักษณะบันเทิงลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมในช่วงเวลานี้
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอความร่วมมือจากสโมสรสมาชิกทุกองค์กร ในการแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลของสมาคมฯ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน พร้อมแสดง ภาพถวายความอาลัย บนจอภายในสนาม
2. ให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และผู้ตัดสิน ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน สวมปลอกแขนสีดำ ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อเป็นการไว้ทุกข์
3. ให้สโมสรแจ้งขอความร่วมมือกับผู้เข้าชมการแข่งขัน งดใช้อุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดัง เช่น กลอง แตร หรือป้ายข้อความไม่เหมาะสม และขอให้ร่วมกันเชียร์ด้วยความสุภาพ สำรวม และเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัย
ทั้งนี้ ให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด