เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม สโมสรเชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ในลีกแชมเปียนชิพ ซึ่งมีเดชพล จันศิริ นักธุรกิจชาวไทยเป็นเจ้าของสโมสร ได้ถูกลีกฟุตบอลอังกฤษ (อีเอฟแอล) เข้าควบคุมกิจการ และโดนลงโทษตัดแต้มอัตโนมัติ 12 คะแนน เป็นที่เรียบร้อย หลังจากทีมประสบปัญหาด้านการเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
โดยผลจากการโดนตัดแต้มทำให้ทีม “นกเค้าแมว” เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รั้งอันดับบ๊วยของตาราง มีคะแนนติดลบ 6 คะแนน ก่อนหน้าลงแข่งขันกับออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ที่ฮิลส์โบโร่ ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม
รายงานข่าวระบุว่า กรมสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรเตรียมที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเลิกกิจการสโมสร และแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาบริหารจัดการสโมสรแทนบอร์ดบริหารชุดปัจจุบัน
แถลงการณ์ของอีเอฟแอลระบุว่า การเข้าไปควบคุมกิจการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้การขายทีมสำเร็จลุล่วง เพื่อการันตีอนาคตที่ดีของสโมสรภายใต้เจ้าของทีมใหม่ นับเป็นการสิ้นสุดการเป็นเจ้าของทีมของเดชพล ขณะที่กลุ่มทรัสต์แฟนบอลเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ประกาศว่าจะยกเลิกการบอยคอตต์สโมสรแล้ว