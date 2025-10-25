เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม สโมสรเชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ในลีกแชมเปียนชิพ ซึ่งมีเดชพล จันศิริ นักธุรกิจชาวไทยเป็นเจ้าของสโมสร ได้ถูกลีกฟุตบอลอังกฤษ (อีเอฟแอล) เข้าควบคุมกิจการ และโดนลงโทษตัดแต้มอัตโนมัติ 12 คะแนน เป็นที่เรียบร้อย หลังจากทีมประสบปัญหาด้านการเงินอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

โดยผลจากการโดนตัดแต้มทำให้ทีม “นกเค้าแมว” เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รั้งอันดับบ๊วยของตาราง มีคะแนนติดลบ 6 คะแนน ก่อนหน้าลงแข่งขันกับออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ที่ฮิลส์โบโร่ ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม

รายงานข่าวระบุว่า กรมสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรเตรียมที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเลิกกิจการสโมสร และแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาบริหารจัดการสโมสรแทนบอร์ดบริหารชุดปัจจุบัน

แถลงการณ์ของอีเอฟแอลระบุว่า การเข้าไปควบคุมกิจการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้การขายทีมสำเร็จลุล่วง เพื่อการันตีอนาคตที่ดีของสโมสรภายใต้เจ้าของทีมใหม่ นับเป็นการสิ้นสุดการเป็นเจ้าของทีมของเดชพล ขณะที่กลุ่มทรัสต์แฟนบอลเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ประกาศว่าจะยกเลิกการบอยคอตต์สโมสรแล้ว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
2

คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ หลังครม.มีมติ
3

อนุทิน ขอประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 90 วัน ขอความร่วมมือ งดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง
4

รัฐบาลขอความร่วมมือ งดหรือลดกิจกรรมรื่นเริง 30 วัน ที่ดำเนินไปแล้ว ปรับให้เหมาะสม
5

ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 ดีดแรงมาก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
6

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
7

ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย ที่ถูกต้องตามราชาศัพท์ 
8

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
9

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกฯ พระพันปีหลวง สวรรคต แนวทางไว้ทุกข์