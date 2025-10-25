อยุธยา ยูไนเต็ด ประกาศถึงแฟนบอลที่จะเข้าชมเกมพบกับชลบุรี เอฟซี งดการใช้กลอง แตร รวมถึงป้ายข้อความที่ไม่เหมาะสม เกมเปิดบ้านรับมือชลบุรี

เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ในส่วนของ อยุธยา ยูไนเต็ด เตรียมลงสนามพบกับชลบุรี เอฟซี วันที่ 25 ต.ค. ที่สนามกีฬากลางจ.พระนครศรีอยุธยา

โดยสโมสรอยุธยาได้ประกาศขอความร่วมมือผู้เข้าชมการแข่งขัน งดใช้อุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดัง เช่น กลอง แตร รวมถึงป้ายข้อความไม่เหมาะสมโปรดเชียร์ด้วยความสุภาพ สำรวม และเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
2

คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ หลังครม.มีมติ
3

อนุทิน ขอประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 90 วัน ขอความร่วมมือ งดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง
4

รัฐบาลขอความร่วมมือ งดหรือลดกิจกรรมรื่นเริง 30 วัน ที่ดำเนินไปแล้ว ปรับให้เหมาะสม
5

ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 ดีดแรงมาก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
6

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
7

ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย ที่ถูกต้องตามราชาศัพท์ 
8

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
9

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกฯ พระพันปีหลวง สวรรคต แนวทางไว้ทุกข์