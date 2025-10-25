อยุธยา ยูไนเต็ด ประกาศถึงแฟนบอลที่จะเข้าชมเกมพบกับชลบุรี เอฟซี งดการใช้กลอง แตร รวมถึงป้ายข้อความที่ไม่เหมาะสม เกมเปิดบ้านรับมือชลบุรี
เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ในส่วนของ อยุธยา ยูไนเต็ด เตรียมลงสนามพบกับชลบุรี เอฟซี วันที่ 25 ต.ค. ที่สนามกีฬากลางจ.พระนครศรีอยุธยา
โดยสโมสรอยุธยาได้ประกาศขอความร่วมมือผู้เข้าชมการแข่งขัน งดใช้อุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดัง เช่น กลอง แตร รวมถึงป้ายข้อความไม่เหมาะสมโปรดเชียร์ด้วยความสุภาพ สำรวม และเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัย