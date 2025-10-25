การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 53 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19–25 ตุลาคม 2568

ปรากฎว่า “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทำผลงานสุดร้อนแรง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอุปกรณ์ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ชาย ด้วยคะแนนอันดับ 7 ในรอบคัดเลือก

ก่อนที่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ฑิฆัมพร โชว์ลีลาสุดเฉียบ จบอันดับที่ 5 ของโลก ด้วยคะแนน 13.700 คะแนน

ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินตกเป็นของนักกีฬาจากสหราชอาณาจักร (14.866 และ 14.666 คะแนน) และเหรียญทองแดงเป็นของ ยูโล่ คาร์ลอส อีเดรียล จากฟิลิปปินส์ (14.533 คะแนน)

