“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยว มือ 9 ของโลก โพสต์แสดงความอาลัยการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมระบุ “ฉันเกิดในรัชกาลที่9”

จากที่ สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93

โดย เมย์ รัชนก อินททนท์ ได้แชร์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านไอจีสตอรี พร้อมกับข้อความว่า “ฉันเกิดในรัชกาลที่9”

