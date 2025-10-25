ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกองหน้าทีมชาติไทย เล่าย้อนความหลังเมื่อครั้งมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตนักเตะและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ เมื่อครั้งมีโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากคว้าเหรียญทองซีเกมส์ เป็นครั้งแรก ใจความว่า
หลังจบซีเกมส์ที่สิงคโปร์ และได้เหรียญทองซีเกมส์เหรียญแรกของผมเมื่อปี 2536 ผมได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลจากโครงการ “เยาวชนควีนส์คัพ” ในตอนนั้นที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวในชีวิตของผมที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
วันนั้น ผมนั่งก้มหน้าแทบตลอดเวลา ไม่กล้ามองพระพักตร์ ไม่กล้าสบพระเนตร ด้วยพระสุรเสียงที่ทรงตรัสว่า “เก่งมากนะ” เป็นพลังให้ชีวิตนักฟุตบอลจากบ้านนอกคนนี้ … 32 ปีจากวันนั้น ถึงวันนี้ และ ตลอดไป
ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตำรวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง