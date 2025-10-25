ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี แม้ว่าจะยังไม่มีกุนซือใหญ่คนใหม่ แต่โค้ชรักษาการอย่าง วิทยา เลาหกุล พาทีมบุกเชือดอยุธยา ยูไนเต็ด ถึงบ้าน เก็บชัยชนะนัดแรกไทยลีกได้สำเร็จ
ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง 2025-26 เมื่อ 25 ต.ค. ที่สนามกีฬากลางจ.พระนครศรีอยุธยา “นักรบอโยธยา”อยุธยา ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 12 ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับมือ “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี ทีมอันดับ 15 ที่ออกสตาร์ตมา 8 เกมก่อนหน้านี้ยังไม่ทีมใด
แมตช์นี้ปรากฏว่า รชต หมอรักษา จ่ายให้ คิวเวน ยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาที 29 แต่ว่าในครึ่งเวลาหลังนาที 51 ณัฐพล วรสุทธิ์ จ่ายให้ ฮวัง ฮยอน ซู ยิงประตูให้เจ้าบ้านตามตีเสมอ 1-1 อย่างไรก็ตามนาที 89 อดิศักดิ์ ไกรษร หลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษส่งให้ชลบุรีเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จ ทะยานขึ้นไปรั้งอันดับ 10 ของตาราง