ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี แม้ว่าจะยังไม่มีกุนซือใหญ่คนใหม่ แต่โค้ชรักษาการอย่าง วิทยา เลาหกุล พาทีมบุกเชือดอยุธยา ยูไนเต็ด ถึงบ้าน เก็บชัยชนะนัดแรกไทยลีกได้สำเร็จ

ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง 2025-26 เมื่อ 25 ต.ค. ที่สนามกีฬากลางจ.พระนครศรีอยุธยา “นักรบอโยธยา”อยุธยา ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 12 ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับมือ “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี ทีมอันดับ 15 ที่ออกสตาร์ตมา 8 เกมก่อนหน้านี้ยังไม่ทีมใด

แมตช์นี้ปรากฏว่า รชต หมอรักษา จ่ายให้ คิวเวน ยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำก่อน 1-0 ในนาที 29 แต่ว่าในครึ่งเวลาหลังนาที 51 ณัฐพล วรสุทธิ์ จ่ายให้ ฮวัง ฮยอน ซู ยิงประตูให้เจ้าบ้านตามตีเสมอ 1-1 อย่างไรก็ตามนาที 89 อดิศักดิ์ ไกรษร หลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษส่งให้ชลบุรีเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จ ทะยานขึ้นไปรั้งอันดับ 10 ของตาราง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
2

คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ หลังครม.มีมติ
3

อนุทิน ขอประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 90 วัน ขอความร่วมมือ งดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง
4

รัฐบาลขอความร่วมมือ งดหรือลดกิจกรรมรื่นเริง 30 วัน ที่ดำเนินไปแล้ว ปรับให้เหมาะสม
5

ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย ที่ถูกต้องตามราชาศัพท์ 
6

ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 ดีดแรงมาก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
7

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศพรุ่งนี้ ทั้งเย็น-ทั้งฝน เปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ 
8

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
9

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
10

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง