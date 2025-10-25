การแข่งขันแบดมินตัน รายการ โยเน็กซ์ เฟรนช์ โอเพ่น 2025 (YONEX French Open 2025) รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31,160,000 บาท ที่เมืองแรนส์ ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 4 ของโลก ลงสนามพบกับ มาเธียส คริสเตียนเซน และ อเล็กซานดรา โบเย คู่มือ 38 ของโลกจากเดนมาร์ก

ผลปรากฎว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึงสามเกม สุดท้ายเป็น บาส-เฟม ที่เล่นได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้ 2-1 เกม 21-16, 14-21 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะเข้าไปพบกับ เฟิง เยียน เจ๋อ และ หวง ตง ผิง คู่มือ 2 ของโลกจากจีนต่อไป

