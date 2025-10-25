คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงทีมชาติโปรตุเกส และสโมสรอัล-นาสเซอร์ ทีมดังในซาอุดีอาระเบีย ออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันยาวนานในเส้นทางการค้าแข้งของเขาว่าเป็นเรื่องของการนอน
ปัจจุบัน คริสเตียโน โรนัลโด อายุ 40 ปี และยังคงเดินหน้าทำผลงานและเป็นกำลังสำคัญทั้งกับสโมสรและทีมชาติโปรตุเกส ขณะที่เป้าหมายของตัวเขาเอง คือ การยิงให้ได้ครบ 1,000 ประตู ก่อนที่จะแขวนสตั๊ด และตอนนี้เขายิงไปแล้ว 949 ประตู ซึ่งขาดอีก 51 ประตูเท่านั้น
ล่าสุดทางซีอาร์เซเว่น ได้ออกมาเผยถึงเคล็ดลับที่ทำให้เขามีเส้นทางการค้าแข้งที่ยาวนานและยังทำผลงานได้ดี มีความฟิตทั้งที่อายุ 40 ปีแล้ว ว่า “การนอน คือ เครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่ผมมี ความสม่ำเสมอเรื่องเวลาในการเข้านอนและเวลาตื่นนอน ยกตัวอย่างเช่น ผมเข้านอนประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน และผมจะตื่นประมาณ 8.30 น. นี่คือกิจวัตรประจำวันของผม มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรามีในแง่ของสุขภาพ”
นอกจากนี้เขายังพูดถึง คริสเตียโน โรนัลโด จูเนียร์ ลูกชายของเขาที่เพิ่งติดทีมชาติโปรตุเกส ชุดยู-16 ว่า “ตอนที่ผมอายุเท่าเขา เขาตัวใหญ่และแกร่งกว่าผม ผมตัวเล็กกว่า ผมคิดว่าเขาใหญ่กว่าผมนะ มาดูกันว่าเขาจะกระหายแค่ไหน ความกระหายคือสิ่งที่ยากที่สุด”