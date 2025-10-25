เชียงราย ยูไนเต็ด ได้เปรียบที่เล่นในบ้าน เป็นฝ่ายไล่บดเอาชนะ พลังกาญจน์ เอฟซี แบบไม่ยาก ขณะที่ พีที ประจวบ เอฟซี ไม่น้อยหน้า เปิดรังไล่อัดเอาชนะนครราชสีมา เอฟซี
ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) 2025-26 เมื่อ 25 ต.ค. เกมที่สิงห์ เชียงราย สเตเดียม “กว่างโซ้งมหาภัย”เชียงราย ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ม้าเหล็ก”พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ เกมนี้ปรากฏว่าเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเอาชนะไม่ยาก 2-0 ได้ประตูจาก อิสึกิ เอโนโมโตะ ในนาที 27 และ เฮลิโอ นาที 61 แถม ดิเอโก บาร์ดานกา ผู้เล่นที่เยือนยังโดนใบแดงไล่ออกในนาที 90+1
อีกคู่ที่สาวอ่าว สเตเดียม “ต่อพิฆาต”พีที ประจวบ เอฟซี มีคิวเฝ้ารังรับมือ “สวาทแคท”นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ปรากฏว่าเกมนี้ เบร์นาโด บิลา ยิงในนาที 45+1 และ ตาอัว ยิงจุดโทษนาที 90+7 ช่วยให้ต่อพิฆาตเป็นฝ่ายเอาชนะ 2-0 ขึ้นไปรั้งอันดับ 7 ของตารา
