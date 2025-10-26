ฐิติพันธ์-สันติ นักชกเยาวชนทีมชาติไทย ทะลุชิงทองแดง มวยสากล เอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025
ฐิติพันธ์ คำแร่ นักชกเยาวชนทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดงยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด เฉือน ชนะคะแนน อาลี อาซาน นักชกเยเมน 3-2 ในรุ่น50กก. ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงเช่นเดียวกับ รุ่น66กก.สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทยปี68 ต้อนชนะ ซัดแฮร์ อัลซาดี้ นักชกอิรัก 5-0
ขณะที่ รุ่น54กก. นนท์. ฟักทองอยู่ เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด แพ้คะแนน ซิงห์ รากาฟ นักชกอินเดีย 0-5 จอดป้ายแค่รอบนี้ มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ครั้งที่ 3 ที่บาห์เรน เมื่อวันที่ 25ต.ค.
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลังในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนและเยาวชนเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชนรวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิคเกมส์2028
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 25ต.ค.ที่ผ่านมา ทัพกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทย มีการแข่งขัน
3คู่ในรอบ16คน
รุ่น50กก.ฐิติพันธ์ คำแร่ ดีกรีเหรียญทองแดงยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด
ที่จับสลากได้บาย พบ อาลี อาซาน
นักชกเยเมน ผลปรากฎว่าทั้งคู่แลกหมัดกันสนุก ผลัดกันทำคะแนน คนละยก ต้องชิงดำยกสุดท้าย ผลปรากฎว่า ฐิติพันธ์ เป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนน 3-2 ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองแดง
รุ่น54กก.นนท์. ฟักทองอยู่ เหรียญทองยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุด ที่จับสลากได้บายในรอบแรกเช่นกัน พบ ซิงห์ รากาฟ นักชกอินเดีย ผลปรากฎว่านักชกไทยสู้ความแข็งแกร่งของนักชกอินเดียไม่ได้ แพ้คะแนนขาดลอย0-5 จอดป้ายแค่รอบนี้
และ รุ่น66กก.สันติ แก้วบุญเรือง เหรียญทองแดงชิงแชมป์ประเทศไทยปี68 พบ ซัดแฮร์ อัลซาดี้ นักชกอิรัก ตลอด3ยก สันติเป็นฝ่ายเดินหน้าออกหมัดได้จะแจ้งเข้าเป้าชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์5-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองฯ
สำหรับวันนี้26(ต.ค.)มีนักชกไทยแข่งขัน2คู่ รอบก่อนรองฯ
รุ่น54กก.หญิง รุจิรา ศรีโพนทอง ที่ได้
บายรอบแรก พบ อานิมา อัซจา
กัล(มองโกเลีย)
รุ่น66กก.หญิง นันท์นภัส มุ่งพิงกลาง พบ
อุบอสซิน กาจาลกาสเบว่า(อุซเบกิสถาน)
สำหรับสต๊าฟโค้ชชุดนี้ ประกอบด้วย เพิก พึ่งปัญญา,ร.ต.สุฤทธิ์ ยิ่งกำแหง,ส.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ พึ่งปัญญา
อย่างไรก็ตาม เอเชี่ยนยูธเกมส์2025มีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก 45 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด 26 ชนิดกีฬา 247 เหรียญทอง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ที่จะยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปี 2030 ต่อไปอีกด้วย