รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.) มีคิวขึ้นสังเวียนปะทะ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) วัย 38 ปี จากสกลนคร ชิงเข็มขัดชิงเข็มขัดมวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง ในศึก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยว่า ตอนนี้มีลูกชายชื่อ “น้องซลาตัน” และลูกสาวชื่อ น้องแพรวา ลูกสาวเขาพูดชัดเจนว่าไม่เอามวย เพราะกลัวเลือดก็ต้องแล้วแต่เขา ส่วนลูกชายคนเล็ก ไม่อยากบังคับว่าอยากจะเล่นกีฬาอะไร ส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักมวยหรือนักฟุตบอล ต้องแล้วแต่เขา เพียงแต่แม่เขาอยากจะให้ลองชกมวยก็ต้องมารอดูว่าเขาจะเอามั๊ย จะสู้มั๊ย

สำหรับ รถถัง ตั้งชื่อจริงให้ลูกชายว่า “ด.ช.ทินณัฐ” และตั้งชื่อเล่นว่า “น้องซลาตัน” ซึ่งมีที่มาจาก ซลาตัน อิบราฮิโมวิช อดีตกองหน้าระดับโลกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ทั้เจ้าตัวชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

