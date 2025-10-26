เทนนิสชายนานาชาติ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เอ็ม15 หัวหิน รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 เป็นวันสุดท้าย
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ อิกอร์ มาร์คอนเดส นักหวดหนุ่มบราซิล มือวางอันดับ 2 ของรายการ และมือ 609 ของโลก ออกแรงหวดนานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนโค่น อาเธอร์ เวเบอร์ นักหวดหนุ่มฝรั่งเศส มือวางอันดับ 1 ของรายการ และมือ 485 ของโลก ลงได้สำเร็จ ด้วยสกอร์ 7-5 ทั้งสองเซต
อิกอร์ มาร์คอนเดส ได้ตำแหน่งผู้ชนะเลิศไปครอง พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 74,304 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 15 คะแนน ส่วน อาเธอร์ เวเบอร์ ในฐานะรองชนะเลิศ ได้รับ 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 43,756 บาท และ 8 คะแนน
และวันเดียวกัน ยังมีการแข่งขัน แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 เริ่มขึ้นด้วย โดยในประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก นักเทนนิสไทยพบกันเอง เปน จารุศร มือวางอันดับ 10 ของรอบคัดเลือก พบกับ ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ และผลปรากฏว่า เปน เล่นได้ดี เอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-2 ส่งผลให้ เปน ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสอง ซึ่งเป็นแมทช์สุดท้ายของการคัดเลือกต่อไป โดยจะพบผู้ชนะระหว่าง เอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์ มือวาง 7 จากเยอรมนี กับ เรียว มินากาตะ จากญี่ปุ่น
ด้านผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ แพ้ ดอเรียง เทรมเบลย์ (ฝรั่งเศส) 2-6, 2-6 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ แพ้ คอร์บาน โครว์เธอร์ (นิวซีแลนด์) 1-6, 1-6 สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ แพ้ แอนโทนี่ ซูซานโต (อินโดนีเซีย) 3-6, 1-6
คงทรัพย์ คงคา แพ้ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา (อินเดีย) 3-6, 4-6 พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ แพ้ ดานิล โบกาตอฟ 0-6, 0-6 ปุญชัช สุนทรปกาสิต แพ้ เร็น นากามูระ (ญี่ปุ่น) 0-6, 0-6 จูเลียน เดอ คุยแปร์ (1-ฝรั่งเศส) ชนะ วิโตริโอ สแตนคอฟ (บัลแกเรีย) 6-3, 6-0