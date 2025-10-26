โมโตจีพี 2025 สนาม 20 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 เป็นการแข่งขันรอบเมนเรซ
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 20 รอบสนาม โดย “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 นักบิดสแปนิช จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 7 และต่อสู้ในกลุ่มหน้าอย่างยอดเยี่ยม ไต่ขึ้นมาเข้าป้ายในอันดับ 3 ตามหลังผู้ชนะ 8.048 วินาที คัมแบ็กขึ้นโพเดียมได้อีกครั้ง โดยมี “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ทีมเมทชาวอิตาเลียน ตามเข้าป้ายอันดับ 8 ตามหลัง 18.738 วินาที
ขณะที่ “ก้อง-สมเกียรติ” นักบิดขวัญใจชาวไทยซึ่งออกตัวจากกริดที่ 20 ควบรถแข่งคู่ใจหมายเลข 35 ไล่บี้ในกลุ่มอย่างเข้นข้น ทะยานขึ้นมาจบเรซอันดับ 15 ตามหลังผู้ชนะ 34.110 วินาที คว้า 1 แต้มจากสนามนี้ได้สำเร็จ รวมเป็น 7 แต้มในฤดูกาลนี้ ส่วน “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 ทีมเมทชาวฝรั่งเศส เข้าป้ายอันดับ 12 ตามหลัง 22.234 วินาที
ด้านผลในรุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์ของนักบิดดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นอย่าง “ไทโยะ ฟูรุซาโตะ” หมายเลข 72 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย ที่บิดคว้าชัยชนะไปครองอย่างสุดมันส์ ด้วยเวลา 22 นาที 3.888 วินาที ส่วน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดไทยหมายเลข 5 เข้าป้ายอันดับ 21 ตามหลัง 20.048 วินาที
สำหรับการแข่งขันสนามต่อไป จะเป็นรายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ โปรตุเกส ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 68 ณ สนามออโตโดรโม อินเตอร์นาซิอองนาล อัลการ์ฟ เมืองปอร์ติเมา