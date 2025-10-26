โปรแกรมบอล ไฮไลต์คืนนี้ต้องยกให้ศึกเอล กลาซิโก เรอัล มาดริด เปิดบ้านบู๊บาร์เซโลนา โดยมีผลต่อการชิงจ่าฝูงด้วย ส่วนพรีเมียร์ลีก อาร์เซนอลจะเจอคริสตัล พาเลซ
โปรแกรมบอล 26 ตุลาคม 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
อาร์เซนอล-คริสตัล พาเลซ คู่นี้เป็นศึกลอนดอนดาร์บี แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ จ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคริสตัล พาเลซ เชื่อว่าเจ้าบ้านจะไม่พลาดชัย
แอสตัน วิลลา-แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ แอสตัน วิลลา ช่วงหลังผลงานดี มองแล้วแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้เหนื่อยแน่ เจ้าบ้านไม่น่าแพ้แมตช์นี้
บอร์นมัธ-น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ บอร์นมัธกำลังคึกสุดๆ ต่างจากน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ที่สถานการณ์ย่ำแย่ เจ้าบ้านน่าชนะ
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส-เบิร์นลีย์ คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ แม้ว่าวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส จะยังไม่ชนะเลย แต่เกมนี้เจอเบิร์นลีย์ที่อยู่ท้ายตารางเหมือนกัน คงถึงเวลาที่เจ้าถิ่นจะได้เฮเสียที
เอฟเวอร์ตัน-ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คู่นี้แข่งขันเวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์ เอฟเวอร์ตันเล่นในบ้านได้ดี ทางด้านท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ยังมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอ เจ้าถิ่นน่าจะไม่แพ้
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน-ไฟรบวร์ก คู่นี้แข่งขันเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ไม่แพ้ในลีกมาติดกันหลายนัด แม้ต้องเจอไฟรบวร์กที่แกร่งไม่น้อย แต่เชื่อว่าเจ้าบ้านจะคว้าชัยได้
สตุตการ์ต-ไมนซ์ คู่นี้แข่งขันเวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 สตุตการ์ตฟอร์มเหนือกว่าไมนซ์อย่างเห็นได้ชัด เจ้าบ้านน่าชนะ
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
โตริโน-เจนัว คู่นี้แข่งขันเวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 โตริโนหวังผลจากเกมในบ้านได้ คู่แข่งอย่างเจนัวก็กำลังฟอร์มแย่ด้วย เจ้าถิ่นไม่น่าพลาด 3 คะแนน
ซัสซูโอโล-โรมา คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 ซัสซูโอโลช่วงหลังฟอร์มดี แต่คู่แข่งอย่างโรมาก็แข็งแกร่ง มองแล้วคู่นี้น่าแบ่งแต้มกันไป
เวโรนา-กายารี คู่นี้แข่งขันเวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4 เวโรนายังไม่ชนะใครเลย แต่ฝั่งกายารีก็ฟอร์มไม่ดีนักในช่วงหลัง มองแล้วน่าจบเจ๊ากัน
ฟิออเรนตินา-โบโลญญา คู่นี้แข่งขันเวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 ฟิออเรนตินายังไม่ชนะใครเลย ต้องมาเจอโบโลญญาที่ฟอร์มกำลังขึ้นหม้อ ทีมเยือนน่าบุกชนะไหว
ลาซิโอ-ยูเวนตุส คู่นี้แข่งขันเวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสดทางทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3 ลาซิโอได้เปรียบในบ้าน ทางด้านยูเวนตุสฟอร์มช่วงหลังแย่ทำให้กดดัน มองแล้วเจ้าบ้านน่าเฉือนชนะ
ฟุตบอลลา ลีกา สเปน
มายอร์กา-เลบานเต คู่นี้แข่งขันเวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 มายอร์กาช่วงหลังฟอร์มเริ่มกระเตื้อง เกมนี้เจอเลบานเตที่ไม่แกร่งมาก เจ้าบ้านน่าชนะได้
เรอัล มาดริด-บาร์เซโลนา คู่นี้แข่งขันเวลา 22.15 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 1 ศึกเอล กลาซิโก หนที่ 261 นับเฉพาะแมตช์ทางการ “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด เปิดสนามเอสตาดิโอ ซานติอาโก เบร์นาเบว รับการมาเยือนของ “เจ้าบุญทุ่ม”บาร์เซโลนา
การพบกัน 260 ครั้งก่อนหน้านี้ มาดริดชนะ 105 นัด เสมอกัน 52 นัด บาร์เซโลนาชนะ 103 นัด แมตช์ที่เจอกันในลา ลีกา ฤดูกาลที่แล้ว มาดริดแพ้คาบ้าน 0-4 และบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะ 4-3
ส่วนสถานการณ์ในลีกตอนนี้ ทั้งคู่ลงสนามไป 9 นัดเท่ากัน มาดริดเก็บได้ 24 คะแนน นำจ่าฝูง ด้านบาร์เซโลนามี 22 คะแนน ยึดรองจ่าฝูง แมตช์นี้จึงมีตำแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพันด้วย
เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่ง คีลิยัน เอ็มบัปเป, วินิซิอุส จูเนียร์, จูด เบลลิงแฮม ลงสนาม ขณะที่ทีมเยือนคงนำโดย เฟร์ราน ตอร์เรส, ลามิน ยามาล, มาร์คัส แรชฟอร์ด
แม้มาดริดจะอยู่ในช่วงฟอร์มดี แต่ความเข้าขารู้ใจของบาร์เซโลนาก็ยอดเยี่ยมมาก เชื่อว่าทีมเยือนน่าจะไม่แพ้
โอซาซูนา-เซลตา บีโก คู่นี้แข่งขันเวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 4 โอซาซูนาฟอร์มดีกว่าเซลตา บีโก เจ้าบ้านน่าเบียดชนะ
ราโย บาเยกาโน-เดปอร์ติโบ อลาเบส คู่นี้แข่งขันเวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสดทางบีอิน สปอร์ตส์ 3 ฟอร์มทั้งคู่ใกล้เคียงกัน แต่ฝั่งราโย บาเยกาโน ได้เปรียบในบ้าน โอกาสชนะจึงมีสูงกว่า