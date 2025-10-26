สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานถ้วย “ควีนส์สิริกิติ์” เป็นถ้วยรางวัลถาวรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายเพื่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ร่วมถวายความอาลัยโดยจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องถวายราชสักการะ ที่เวลโลโดรม หัวหมาก เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย และนักกีฬาจักรยาน ได้ลงนามถวายความอาลัย พร้อมทั้งขึ้นป้ายถวายความอาลัย และประดับผ้าสีดำ-ขาวที่บริเวณหน้าเวลโลโดรม
“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
พลเอกเดชา กล่าวว่า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์พระราชทานถ้วย “ควีนส์สิริกิติ์” เป็นถ้วยรางวัลถาวรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ประกอบกับพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย เพื่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมถวายความอาลัยโดยจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องถวายราชสักการะ ที่เวลโลโดรม หัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย และนักกีฬาจักรยาน ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย นอกจากนี้ได้ขึ้นป้ายถวายความอาลัย และประดับผ้าสีดำ-ขาวที่บริเวณหน้าเวลโลโดรม พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ไว้ทุกข์โดยการแต่งกายชุดดำ เป็นเวลา 90 วัน
พลเอกเดชา กล่าวอีกว่า ด้านการแข่งขันจักรยานในกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ซึ่งตนเองได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนาม ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรายการไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง 15 กม. นักปั่นไทยที่ลงชิงชัยได้แก่ ด.ญ.สุนิสา จูมทอง ผลปรากฏว่าสุนิสาได้อันดับที่ 11 ทำเวลาได้ 18.34.38 นาที ขณะที่แชมป์เป็นของ อาเนล ทัชเบย์ นักปั่นจากคาซัคสถาน ทำเวลา 17.06.05 นาที ต้องยอมรับว่านักปั่นไทยยังเป็นรองนักปั่นชาติอื่น ๆ ทั้งเรื่องประสบการณ์และสรีระทางร่างกาย เนื่องจาก 10 อันดับแรกเป็นนักปั่นจากคาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน, จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น ที่อายุมากกว่าสุนิสา และสรีระก็สูงใหญ่กว่า อย่างไรก็ตาม สุนิสาก็สามารถเอาชนะนักปั่นอาเซียนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ ถือว่าได้อันดับ 1 ของอาเซียน
“สำหรับเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ในการคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งนั้น คาดว่าน่าจะได้จากรายการไทม์ไทรอัลบุคคลชาย 20 กม. ที่มี นายกฤตภาส หอมขจร ดีกรีแชมป์ประเทศไทยรุ่นเยาวชนชาย นอกจากนั้นก็จะมีโรดเรซบุคคลชายที่กฤตภาส ก็ลงแข่งขันด้วยอีก 1 รายการ รวมถึง ด.ช.อธิคุณ แสนตา, นายวัชรพงษ์ สังฆะสอน, นายบูรพา หิงไธสง, ด.ช.ฟาริก หนูทอง ที่ลงชิงชัยด้วย ต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเชียร์นักปั่นรุ่นจิ๋วที่เป็นสายเลือดใหม่ประสบความสำเร็จกลับมาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ” พลเอกเดชา กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เหลือ มีดังนี้ วันที่ 27 ตุลาคม ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย 20 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 28 ตุลาคม โรดเรซบุคคลหญิง 75 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 29 ตุลาคม โรดเรซบุคคลชาย 100 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.00 น. (เวลาที่ประเทศบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง).