การแข่งขันแบดมินตันรายการ เฟรนช์ โอเพ่น 2025 รายการระดับ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 950,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31,160,000 บาท ที่เมืองแรนส์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 68 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ มีนักแบดมินตันชาวไทยผ่านเข้าสู่รอบนี้ 1 ประเภท ในประเภท คู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือวางอันดับ 3 ของรายการ คู่มืออันดับ 4 ของโลก ลงสนามพบ เฝิง หยางเจ๋อ กับ หวง ตงปิง คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ คู่มืออันดับ 2 ของโลกจากจีน
ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนั้น “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จสวรรต เมื่อคืนวันที่ 24 ต.ค.68 ที่ผ่านมา
โดย “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน เข้าชิงชนะเลิศเป็นรายการที่ 7 ในปีนี้และคว้ามาแล้ว 4 แชมป์ ลุ้นแชมป์รายการที่ 5 ของปีนี้ ขณะที่ คู่จีน มืออันดับ 2 ของโลกเข้ารอบชิงฯเป็นรายการที่ 11 ในปีนี้และคว้ามา 7 แชมป์ โดยเป็นการเข้าถึงรอบชิงฯเป็นรายการที่ 3 ติดต่อกันในทัวร์ยุโรปก่อนจะคว้ามาได้ 1 แชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในศึก “เดนมาร์ก โอเพ่น”
แมตช์นี้ผลปรากฎว่า เกมแรกเริ่มต้นได้อย่างสูสี คู่หูชาวไทย ต้องออกแรงสู้ถึงแต้มดิวส์ สู้กันอย่างดุเดือด สุดท้ายคู่จีน นิ่งกว่าเอาชนะไป 27-25 ออกนำ 1-0
เกมที่สอง คู่หูชาวจีนเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม ออกนำไปก่อน 9-4แม้ว่า บาส-เฟม จะพยายามฮึด แต่ไม่สามารถต้านความแกร่งของคู่จีนได้ พ่ายไปในที่สุด 0-2 เกม 25-27 และ 12-21 บาส-เฟม พลาดโอกาสคว้าแชมป์ที่ 5 ของปีไปอย่างน่าเสียดาย คว้ารองแชมป์ไปครอง รับเงินรางวัล 33,250 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,097,250 บาท
ขอบคุณภาพ : Badminton Photo