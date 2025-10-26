อดีตนักมวยดัง เกนนาดี โกลอฟกิน ประกาศลงสมัครเพื่อชิงตำแหน่งประธานเวิลด์บ๊อกซิง ด้วยเป้าหมายเพื่อปกป้องอนาคตของมวยสากลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

“ทริปเปิลจี”เกนนาดี โกลอฟกิน อดีตยอดนักมวยแห่งคาซัคสถาน ประกาศว่าจะลงสมัครเพื่อชิงตำแหน่งประธานเวิลด์บ๊อกซิง เพื่อปกป้องอนาคตของมวยสากลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

เดิมทีกีฬามวยสากลไม่ได้อยู่ในแผนงานของโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา หลังจากที่สมาคมมวยสากลนานาชาติ (ไอบีเอ) ถูกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) สั่งแบนไม่ให้เข้ามาดูแลเรื่องการจัดแข่งขันกีฬานี้

อย่างไรก็ตาม องค์กรใหม่อย่างเวิลด์บ๊อกซิงที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2023 เพิ่งผ่านการรับรองแบบชั่วคราวจากไอโอซีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มวยสากลสมัครเล่นกลับมาถูกบรรจุในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ได้อีกครั้ง

โกลอฟกินวัย 43 ปี เผยผ่านอินสตาแกรมว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศถึงการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานเวิลด์บ๊อกซิง เรามีพันธกิจที่ชัดเจนว่าจะต้องผ่านการรับรองอย่างถาวรจากไอโอซี และการันตีการมีอยู่แบบระยะยาวของมวยสากลในโอลิมปิกเกมส์”

ทั้งนี้ โกลอฟกินเคยได้เหรียญเงินในโอลิมปิกเกมส์ 2004 ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นนักชกอาชีพแล้วได้แชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวต รวมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักมวยที่ดีที่สุดตลอดกาลของโลกด้วย

