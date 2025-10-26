FULL SENSE ผงาดคว้าแชมป์อีสปอร์ต RoV Pro League สมัยแรกของพวกเขาได้สำเร็จ หลังเอาชนะ Bacon Time ทีมดังขวัญใจมหาชนไปได้ในรอบแกรนด์ไฟนอลส์
โดยการแข่งขัน RoV Pro League 2025 Winter ที่ไบเทค ไลฟ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม รอบแกรนด์ไฟนอลส์ FULL SENSE ได้รีแมตช์กับ Bacon Time ที่กลับขึ้นมาจากสายล่าง
และผลการแข่งขันปรากฎว่า FS เปิดฝ่ายที่เล่นได้ยอดเยี่ยม เอาชนะไป 4-1 เกม พร้อมกับคว้าแชมป์สมัยแรกของพวกเขาไปครองได้สำเร็จ พร้อมเงินรางวัล 6,000,000 บาท
ขณะที่หลังจบการแข่งขัน ภัทรภณ Sharkz ลีลายุวัฒนกุล เพลเยอร์ของ FS ให้สัมภาษณ์ว่า
“เหมือนฝันเลยครับผม เหมือนฝันที่ผมวาดเอาไว้ ผมมาเอาแชมป์ให้อาม่าครับ”
“ผมรักครอบครัวของผมมาก ครอบครัวสนับสนุนผมมาโดยตลอด ผมเอาแชมป์มาให้ทุกคนในครอบครัวได้แล้วครับ”