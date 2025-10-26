FULL SENSE ผงาดคว้าแชมป์อีสปอร์ต RoV Pro League สมัยแรกของพวกเขาได้สำเร็จ หลังเอาชนะ Bacon Time ทีมดังขวัญใจมหาชนไปได้ในรอบแกรนด์ไฟนอลส์

โดยการแข่งขัน RoV Pro League 2025 Winter ที่ไบเทค ไลฟ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม รอบแกรนด์ไฟนอลส์ FULL SENSE ได้รีแมตช์กับ Bacon Time ที่กลับขึ้นมาจากสายล่าง

และผลการแข่งขันปรากฎว่า FS เปิดฝ่ายที่เล่นได้ยอดเยี่ยม เอาชนะไป 4-1 เกม พร้อมกับคว้าแชมป์สมัยแรกของพวกเขาไปครองได้สำเร็จ พร้อมเงินรางวัล 6,000,000 บาท

ขณะที่หลังจบการแข่งขัน ภัทรภณ Sharkz ลีลายุวัฒนกุล เพลเยอร์ของ FS ให้สัมภาษณ์ว่า

“เหมือนฝันเลยครับผม เหมือนฝันที่ผมวาดเอาไว้ ผมมาเอาแชมป์ให้อาม่าครับ”
“ผมรักครอบครัวของผมมาก ครอบครัวสนับสนุนผมมาโดยตลอด ผมเอาแชมป์มาให้ทุกคนในครอบครัวได้แล้วครับ”
ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เปิดรายละเอียดทั้งหมด หนังสือลงนาม 4 ฝ่าย ปฏิญญายุติศึก ไทย-กัมพูชา
3

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
4

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
5

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
6

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
7

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
8

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
9

เผยโบราณราชประเพณี เรื่อง 'สรงน้ำพระบรมศพ การถวายหน้ากากทองคำ หักพระสาง'
10

ตำรวจ เปิดสาเหตุ หนุ่มสันทราย รถจมเขื่อนแม่กวง ถูกเชือกมัดติดเบาะ