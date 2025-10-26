ผลฟุตบอล 26 ตุลาคม 2568 ลาซิโอเปิดบ้านเฉือนชัยยูเวนตุส ทำให้อีกฝ่ายไม่ชนะใครรวมทุกรายการ 8 นัดติดแล้ว ด้านเรอัล มาดริด เชือดบาร์เซโลนาในศึกแห่งศักดิ์ศรี
ผลฟุตบอล 26 ตุลาคม 2568
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
อาร์เซนอล 1-0 คริสตัล พาเลซ
แอสตัน วิลลา 1-0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
บอร์นมัธ 2-0 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 2-3 เบิร์นลีย์
เอฟเวอร์ตัน 0-3 ท็อตแนม ฮอตสเปอร์
ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 2-0 ไฟรบวร์ก
สตุตการ์ต 2-1 ไมนซ์
ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี
โตริโน 2-1 เจนัว
ซัสซูโอโล 0-1 โรมา
เวโรนา 2-2 กายารี
ฟิออเรนตินา 2-2 โบโลญญา
ลาซิโอ 1-0 ยูเวนตุส
ฟุตบอลลา ลีกา สเปน
มายอร์กา 1-1 เลบานเต
เรอัล มาดริด 2-1 บาร์เซโลนา
โอซาซูนา 2-3 เซลตา บีโก
ราโย บาเยกาโน 1-0 เดปอร์ติโบ อลาเบส
ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส
ลีลล์ 6-1 เม็ตซ์
อองเชร์ 2-0 ลอริยองต์
โอแซร์ 0-1 เลอ อาฟร์
แรนส์ 1-2 นีซ
โอลิมปิก ลียง 2-1 สตราสบูร์ก