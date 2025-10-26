ผลฟุตบอล 26 ตุลาคม 2568 ลาซิโอเปิดบ้านเฉือนชัยยูเวนตุส ทำให้อีกฝ่ายไม่ชนะใครรวมทุกรายการ 8 นัดติดแล้ว ด้านเรอัล มาดริด เชือดบาร์เซโลนาในศึกแห่งศักดิ์ศรี

ผลฟุตบอล 26 ตุลาคม 2568

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

อาร์เซนอล 1-0 คริสตัล พาเลซ

แอสตัน วิลลา 1-0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้

บอร์นมัธ 2-0 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 2-3 เบิร์นลีย์

เอฟเวอร์ตัน 0-3 ท็อตแนม ฮอตสเปอร์

ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมนี

ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 2-0 ไฟรบวร์ก

สตุตการ์ต 2-1 ไมนซ์

ฟุตบอลเซเรีย อา อิตาลี

โตริโน 2-1 เจนัว

ซัสซูโอโล 0-1 โรมา

เวโรนา 2-2 กายารี

ฟิออเรนตินา 2-2 โบโลญญา

ลาซิโอ 1-0 ยูเวนตุส

ฟุตบอลลา ลีกา สเปน

มายอร์กา 1-1 เลบานเต

เรอัล มาดริด 2-1 บาร์เซโลนา

โอซาซูนา 2-3 เซลตา บีโก

ราโย บาเยกาโน 1-0 เดปอร์ติโบ อลาเบส

ฟุตบอลลีก เอิง ฝรั่งเศส

ลีลล์ 6-1 เม็ตซ์

อองเชร์ 2-0 ลอริยองต์

โอแซร์ 0-1 เลอ อาฟร์

แรนส์ 1-2 นีซ

โอลิมปิก ลียง 2-1 สตราสบูร์ก

