ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางกัปตันทีมชาติไทย และสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดใจล่าสุดผ่านเซฟบุ๊กส่วนตัว หลังโดนใบแดงในการแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 (ไทยลีก 1) สัปดาห์ที่ 9
เกมดังกล่าว บีจี ปทุม ยูไนเต็ด บุกไปแพ้ สุโขทัย เอฟซี 1-3 โดยที่ เมสซี่เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+2 ในขณะที่สกอร์ตามหลังอยู่ 1-2
จังหวะดังกล่าว ชนาธิป ไปถูก ชัยพล อดทน ผู้เล่นสุโขทัย เอฟซี กัปตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 23 ปี ขี่หลังไว้จนแทบจะเป็นการขี่คอ ก่อนสะบัดแขนเพื่อสลัดให้หลุดจากการรั้ง แต่ผู้ตัดสิน ชัยฤกษ์ งามสม ให้ใบแดงไล่ออก หลังจากเช็กวีเออาร์แล้วมองว่าเป็นการชักศอก
ล่าสุดหลังเกมดังกล่าว ชนาธิป สรงกระสินธ์ โพสต์ภาพที่เขาแลกเสื้อกับ ชัยพล อดทน พร้อมยืนยันว่า”จังหวะนั้นผมไม่ได้มีเจตนาศอกน้องเลยแต่อย่างใด แต่เป็นการพยายามสะบัดออก ไม่ได้มีอาการหัวร้อน เพราะผมโฟกัสที่การเล่นบอล และผมก็ออกบอลเล่นต่อทันที”
“แต่ในเมื่อมุมภาพถูกมองว่าแบบนั้น ในกรณีผมได้รับใบแดงก็ถือว่าจบเกมในสนาม ยอมรับตามนั้นครับ ส่วนตัวผมไม่สนับสนุนการเล่นนอกเกมทุกรูปแบบ เพราะทุกคนคือเพื่อนนักกีฬา”
“แต่อยากจะบอกว่า การพัฒนาฟุตบอลไทยต้องอาศัยการพัฒนาในหลายๆส่วนด้วยกัน เช่น ทั้งตัวนักกีฬาเอง และกรรมการก็เช่นกัน”
สำหรับใบแดงนี้ถือเป็นใบแดงที่ 2 ในชีวิตค้าแข้ง ซึ่งครั้งก่อนต้องย้อนกลับไปถึง 12 ปี สมัยยังเป็นดาวรุ่ง ซึ่งเล่นให้กับ บีอีซี เทโรศาสน หลังจากโดน ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย กองหน้ารุ่นพี่ที่อยู่กับ บางกอกกล๊าส เอฟซี เข้าปะทะ จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนในจังหวะต่อมา