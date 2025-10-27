ลิเวอร์พูล ยังไม่มีแผนที่จะปลด อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชชาวดัตช์ออกจากตำแหน่งกุนซือแม้จะพาทีมพ่ายในลีก 4 นัดติดต่อกันก็ตาม
โดย ลิเวอร์พูล แชมป์เก่ากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตหลังแพ้ในลีกมาแล้ว 4 นัดติดต่อกันส่งผลให้พวกเขามี 15 คะแนนจาก 9 นัดร่วงมาอยู่อันดับ 7 ตารางซึ่งล่าสุดคือการบุกพ่าย เบรต์ฟอร์ด 2-3 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.
แน่นอนว่าจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ ชล็อต ตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขามีการเสริมทัพกว่า 440 ล้านปอนด์ ซึ่งมีแฟนบอลหลายคนเรียกร้องให้ปลดเฮดโค้ชวัย 47 ปีรายนี้ออกจากตำแหน่งอีกด้วย
ทว่าล่าสุด “ฟุตบอล อินไซด์เดอร์” เผยว่า ชล็อต ยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของสโมสร โดยเขาได้รับเครดิตมากมายหลังจากพา ลิเวอร์พูล คว้าแชมป์ในฤดูกาลก่อนด้วยการใช้เวลาเพียง 12 เดือนจากที่เข้ามาแทนเจอร์เกน คล็อปป์ ในตำแหน่งกุนซือ
ถึงกระนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าตัวกลายเป็นเต็ง 4 ของกุนซือพรีเมียร์ลีกที่จะโดนปลดร่วมกับ มาร์โก ซิลวา จาก ฟูแลม