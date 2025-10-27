เตรียมส่งนักกีฬาดาวรุ่งเข้าร่วมชิงชัยศึกไอคิวฟอยล์ เกมส์ และเอเชียน แชมเปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน นำทัพโดย “วชิรวิทย์-รัชชานนท์-ชนัฐกานต์” เผยอาจจะส่งนักกีฬาลงชิงชัยเพิ่มเติมด้วย ด้าน ”พัฒนา บุญสวัสดิ์“ พ่อบ้านทีมโต้คลื่นไทย ยอมรับทัพไทยเสียเปรียบต้องแบกน้ำหนักเยอะ เหตุอายุเพียงแค่ 15 ปี แต่ต้องสู้กับนักกีฬารุ่นอายุ 19 ปี แต่จะใช้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและทดสอบคู่แข่งขันที่จะต้องเจอกันในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20
ตามที่ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการไอคิวฟอยล์ เกมส์ และเอเชียน แชมเปี้ยนชิพ ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน จำนวน 3 คน ดังนี้ รุ่นไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ วชิรวิทย์ ทนอุป, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ รุ่นไอคิวฟอยล์ เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ ชนัฐกานต์ เจริญสุข นั้น
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมโต้คลื่นไทยมากขึ้น จึงได้ตัดสินใจส่ง นายวิทวัส เลิศล้ำ ลงแข่งขันเพิ่มอีก 1 คน ในรุ่นไอคิวฟอยล์ ชาย อายุไม่เกิน 23 ปี ทำให้นักกีฬาชุดสู้ศึกครั้งนี้จะมีรวมทั้งหมด 4 คน โดยตนจะเดินทางไปร่วมติดตามการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาติดขอบสนามด้วย
สำหรับรายการนี้สมาคมฯ จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างเทคนิค ศึกษาคู่แข่ง และเติมเต็มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาชุดนี้ ซึ่งเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 (ค.ศ.2026) ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอน จะนำคณะนักกีฬาเดินทางไปเมืองเซินเจิ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2568 ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน เอฟดี596 เวลา 19.05 น. มีกำหนดถึงเมืองเซินเจิ้น เวลา 22.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง