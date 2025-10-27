“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการที่ตนเองได้เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ในการลงสู้ศึกเอเชี่ยน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เป็นการแข่งขันรายการไทม์ไทรอัลบุคลชาย ระยะทาง 16.3 กม. ซึ่งมีนักปั่นลงชิงชัยทั้งหมด 22 ชาติ ส่วนนักปั่นไทยได้แก่ นายกฤตภาส หอมขจร ดีกรีแชมป์ประเทศไทยรุ่นยุวชนชาย ผลปรากฏว่า กฤตภาสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 3 มาครอง ด้วยเวลา 21.50 นาที ได้เหรียญทองแดง ส่วนเหรียญทองเป็นของ จาง เฉียว ชู นักปั่นจีน เวลา 21.45 นาที และเหรียญเงิน เซี่ย จื้อเซียง นักปั่นไต้หวัน เวลา 21.47 นาที
พลเอกเดชา กล่าวว่า การที่กฤตภาสคว้าเหรียญทองแดงมาได้นั้น เป็นการปลดล็อกที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขันครั้งนี้
ซึ่งก็นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ โดยรายการนี้มีนักปั่นลงแข่งขันครบทุกชาติที่ลงทะเบียนมาคือ 22 ชาติ โดยเฉพาะชาติที่ยืนหัวแถวของเอเชียอย่าง คาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน, จีน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น ถือว่าเป็นศึกหนักของนักปั่นไทย แต่กฤตภาสก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสู้เขาได้
“นอกจากนี้กฤตภาสยังเอาชนะนักปั่นอาเซียนด้วยกันทุกชาติไม่ว่าว่าจะเป็นมาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ถึงแม้ว่าสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะบรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแล้วก็ยังมีการแข่งขันเหลืออีก 2 รายการ จากโรดเรซบุคคลชาย และโรดเรซบุคคลหญิง นักปั่นไทยก็ยังมีโอกาสลุ้นคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มได้อีก ขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจมาเชียร์นักปั่นสายเลือดใหม่ชุดนี้คว้าเหรียญรางวัลเพิ่มกลับบ้านด้วยครับ ขอขอบคุณครับ” พลเอกเดชา กล่าว
ด้าน “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท ผู้จัดการทีมชาติไทย กล่าวว่า เส้นทางการแข่งขันจักรยานจะเป็นทางเรียบ ๆ แต่กระแสลมค่อนข้างแรง นักปั่นต้องปั่นต้านกระแสลมที่พัดมาจากทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
วันนี้กฤตภาสก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุด และทำเวลาห่างจากนักปั่นจีนที่ได้เหรียญทองแค่ 5 วินาที และห่างจากที่ 2 นักปั่นไต้หวันแค่ 3 วินาทีเท่านั้น แต่กฤตภาสยังเหลือการแข่งขันรายการโรดเรซบุคคลชาย ที่จะลงแข่งพร้อมกับ ด.ช.อธิคุณ แสนตา, นายวัชรพงษ์ สังฆะสอน, นายบูรพา หิงไธสง, ด.ช.ฟาริก หนูทอง ในวันที่ 29 ตุลาคม
นอกจากนี้ก็ยังมีโรดเรซบุคคลหญิง ซึ่งมี ด.ญ.สุรัสญา วงศ์พันธุ์, ด.ญ.ธัญชนก จินาภิรมย์, ด.ญ.สุนิสา จูมทอง ลงแข่งขันในวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งอาจจะได้ลุ้นจากรายการโรเรซบุคคลชาย
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เหลือ มีดังนี้ วันที่ 28 ตุลาคม โรดเรซบุคคลหญิง 75 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.30 น., วันที่ 29 ตุลาคม โรดเรซบุคคลชาย 100 กม. เริ่มแข่งเวลา 08.00 น. (เวลาที่ประเทศบาห์เรนช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)