ความเคลื่อนไหวทีมบอบสเลด (เลื่อนน้ำแข็ง) ทีมชาติไทย ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ล่าสุดได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ ศูนย์ฝึกกีฬาฤดูหนาวพยองชาง ที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันเก็บคะแนนสะสมอันดับโลก เพื่อลุ้นคว้าโควตาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว 2026 ที่เมืองมิลาน-คอร์ตินา ประเทศอิตาลี

การมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ในรอบนี้ ทีมต้องการให้นักกีฬาได้มาสัมผัสกับอุปกรณ์ และสภาพสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โดยเน้นเสริมในเรื่องของการออกตัว ที่ต้องใช้ทักษะการดัน ซึ่งป็นส่วนสำคัญที่สุดของการแข่งขัน ส่วนการเลือกมาที่ศูนย์ฝึกกีฬาฤดูหนาวพยองชางเกาหลีใต้ เนื่องจากศูนย์ฝึกแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โดยทีมบอบสเลดทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้ ระหว่าง 22-30 ต.ค. จากนั้นจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมในอีเวนต์ นอร์ท อเมริกา คัพ 3 สนาม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา รวมทั้งหมด 7 เรซ เริ่มต้นในรายการ ปาร์ค ซิตี้ ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน ต่อด้วย วิสต์เลอร์ ที่ประเทศแคนาดา 25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม และปิดท้ายสนามสุดท้ายที่ เลคพลาซิด สหรัฐอเมริกา 25 ธันวาคม – 16 มกราคม

สำหรับนักกีฬา บอบสเลด ทีมชาติไทย ในฤดูกาลแข่งขัน 2025/26 มีทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็นทีมหญิง 3 คน “ชมพู่” อาเยเซ กัมเปออล, “ออย” แพรทอง วรรณโคตร และ “พลอย” ภรธิดา จุโลภาส ส่วนทีมชาย 5 คน ได้แก่ “ปีเตอร์” กฤตเมธ พละไกร, “ดอน“ สิทธิพร ดอนไพรที, “วุฒิ” วรวุฒิ หมัดดุเหล็ม, “แบงค์“ ปิยวัช เอ็นดู และ “แพท” ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล

