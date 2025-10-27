สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ GSB – ITF Juniors World Tennis Tour 2025 J60 (จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60) ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ผลรอบเมนดรอว์วันแรก เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (64 คน) ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ เยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี พลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรกให้แก่ อายูมิ อิโตะ นักหวดจากออสเตรเลีย กลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 4-6, 6-1 และ 6-2 ปัฐน์ธินันต์ ผ่านเข้ารอบสอง พบกับ ปารมี ทัดแก้ว มือวาง 8 ของรายการ
ด้านประเภทชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก (64 คน) กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ระเบิดฟอร์มนักหวดไทย เอาชนะ แอดวิท ติวารี จากอินเดีย ได้แบบไม่ยาก 6-1 และ 6-0 ส่งผลให้ กานต์ธัช ผ่านเข้ารอบสอง ไปพบกับ ฮาร์ อาบีร์เซคอน จากออสเตรเลีย มือวาง 2 ของรายการ
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก ปวีณอร นวลศรี ชนะ หวง หมิน เจิ้น (ไต้หวัน) 6-2, 2-0 Ret. (เจ็บขาขวา) พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล ชนะ พิรยา ทรัพย์พันแสน 6-1, 6-1
จิตตานันท์ วิมุกตานนท์ ชนะ มาเรีย อูวาโรวา 6-3, 7-6(6) ริโอะ ฮิกาชิ ชนะ อันนา ซาโต้ 7-5, 6-3 พิชญาภัค ศรีมุกข์ ชนะ หยวน ชิฉิง (จีน) 6-2, 7-5 จิณห์นิภา ตราชูวณิช ชนะ ทิพย์ธารา สองเป็ง 6-1, 6-1
ภัทรวดี ชนะวงศ์ แพ้ ริดดี ชินเด (อินเดีย) 4-6, 1-6 มะลิ อ่องลออ แพ้ ป่าน เจียหยู่ (จีน) 2-6, 0-6 เรมิ อิอูจิ แพ้ คาโรลิน่า คอสติอูโควา (ยูเครน) 0-6, 4-6 พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร แพ้ อิซาเบลลา เวลช์ (ออสเตรเลีย) 6-3, 5-7 และ 2-6 จิรัฎฐ์ อุดมอัครพล แพ้ มิลา โจวานอฟสกี้ (มาซิโดเนียเหนือ) 0-6, 1-6