เวย์น รูนีย์ ตำนานกองหน้าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาชื่นชม ไบรอัน เอ็มโบโม แนวรุกคนใหม่ของทัพปีศาจแดงว่า คู่ควรกับการเป็นแข้งของสโมสรแห่งนี้ หลังเจ้าตัวเพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มกลับมาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ หลังจากเอาชนะ ลิเวอร์พูล คู่ปรับตลอดกาลของพวกเขาเมื่อเกมก่อนหน้านี้ และเกมล่าสุดก็เอาชนะ ไบรตันไปได้ 4-2
โดยนักเตะที่มีบทบาทอย่างมากต่อชัยชนะทั้งสองแมมตช์ คือ ไบรอัน เอ็มโบโม แนวรุกที่เพิ่งย้ายมาจากเบรนต์ฟอร์ด ในฤดูกาลนี้ และเขายิงไป 3 ประตู จากการลงเล่น 2 เกมล่าสุด
และทาง เวย์น รูนีย์ ออกมาพูดถึงแข้งรุ่นน้องรายนี้ ว่า “พลังงานของเขา, ความขยันของเขา นี่คือสิ่งที่คุณต้องการในการเป็นนักเตะของยูไนเต็ด, ผมเคยบอกไปว่าผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไร แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาได้แสดงออกมานั้นทำให้เห็นว่าเขาคู่ควรกับที่นี่”
“เขามีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอ ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญ หากคุณสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้อย่างสม่ำเสมอ และสร้างโอกาสได้ คุณก็จะยิงประตูได้ 20 ลูก ต่อฤดูกาล”