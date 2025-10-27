“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีก ประกาศตั้ง “โค้ชทัย” อุทัย บุญเหมาะ นั่งเฮดโค้ชรักษาการ ผนึกกำลัง “โก้” ดัสกร ทองเหลา ตำนานนักเตะของสโมสรขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ช
ก่อนหน้านี้ เมืองทอง ยูไนเต็ด เพิ่งแยกทางกับ “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค ที่ยื่นหนังสืออำลาทีมเพื่อเป็นการรับผิดชอบผลงาน หลังเกมที่พาทีมออกไปพ่าย การท่าเรือ 0-1
ล่าสุด เมืองทอง ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้ง “โค้ชทัย” อุทัย บุญเหมาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานตั้งแต่ยุคก่อตั้งสโมสรเข้ามาเป็นเฮดโค้ชรักษาการ นอกจากนี้ยังดึง “โก้” ดัสกร ทองเหลา ตำนานนักเตะของสโมสร ขึ้นเป็นผู้ช่วยร่วมกับ เจษฏา จิตสวัสดิ์ โดยมี ดานโญ่ เซียก้า รับหน้าที่ฝ่ายแท็คติก ซึ่งจะทำให้เป็นการรียูเนียนกันของทีมงานชุดแชมป์ ไทยลีก 3 สมัย โดยทั้งหมดจะทำหน้าที่จนกว่าจะมีกุนซือคนใหม่มาแทน
รวมไปถึงยังมี วิษณุศักดิ์ แก้วเรือง โค้ชประตู อีกหนึ่งแข้งที่เคยเฝ้าเสาให้กับทีมมายาวนาน นอกจากนี้ในเชิงสมรรถภาพก็ได้ ฌูเลียง มาร์เซล โค้ชฟิตเนสชาวเบลเยียม ผนึกกำกำลังกับ วินวัฒน์ คงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูและรักษาร่างกายชั้นนำของประเทศมาทำงานร่วมกัน
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป เมืองทอง จะประเดิมถ้วย เอฟเอ คัพ 2025-26 ด้วยการพบ ร่มเกล้า ยูไนเต็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม เวลา 18:30 น. ณ ธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY (ช่อง Play Sports 14)