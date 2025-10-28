อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล เผย 2 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ “หงส์แดง” มีผลงานที่น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้นั่นก็คือการเสียประตูง่าย กับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในทีม

สำหรับ ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกที่มี ชล็อต คุมทัพทำผลงานได้ไม่น่าพอใจในฤดูกาลนี้ด้วยการพ่ายในลีก 4 นัดติดต่อกันแล้วจนส่งผลให้ปัจจุบันมี 15 คะแนนจาก 9 นัดอยู่อันดับ 7 ตาราง

Soccer Football – Premier League – Brentford v Liverpool – GTech Community Stadium, London, Britain – October 25, 2025 Liverpool manager Arne Slot looks dejected after the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR ‘LIVE’ SERVICES.

 

โดย ชล็อต ให้สัมภาษณ์ถึง 2 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ลิเวอร์พูล มีผลงานที่น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้นั่นก็คือการเสียประตูง่าย กับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น “ผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วว่าแต่ละทีมมีสไตล์การเล่นเฉพาะตัวกับเรา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดีมาก แต่เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ และการที่เสียสกอร์ 0-0 ทุกครั้งหลังจากผ่านไป 5 นาทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก ดังนั้นมันจึงสำคัญที่ทีมต่างๆ จะรู้ว่าควรใช้กลยุทธ์ไหนในการรับมือกับเรา”

“ทุกวันนี้เราก็ยังเล่นไม่ดี ยิงได้ 2 ประตู และสร้างโอกาสได้มากกว่าจะได้ 2 ประตู แต่ใช่ คุณไม่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ทำ เพราะเราเสียประตูมากเกินไป และนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมมองแค่เกมรับ เพราะเรามีผู้เล่น 11 คนด้วยกัน”

“และใช่ มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในช่วงซัมเมอร์ด้วย ผมคิดว่ามันไม่น่าแปลกใจที่มันจะเป็นแบบนี้ แต่ผมไม่คาดคิดว่าจะแพ้ติดต่อกันสี่นัด เข้าใจตรงกันนะ แต่การที่เส้นทางมันมักจะขรุขระนิดหน่อย ถ้าจะเปลี่ยนทีมก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ แต่แพ้มา 4 นัดติดแล้ว ผมไม่รู้ว่ามันถูกมองว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่า แต่จาก 6 เกมหลังสุดที่เราเล่น เราเป็นทีมเยือน 5 นัด ดังนั้นบางครั้งสิ่งนี้ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ ถ้าคุณอยู่ในช่วงฟอร์มดีอย่างที่เราเป็นอยู่”

