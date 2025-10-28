ลิโอเนล เมสซี ดาวยิงกัปตันทีม อินเตอร์ ไมอามี ออกมาเปิดเผยว่า ยังหวังที่จะได้ร่วมป้องกันแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินา ในศึกเวิลด์ คัพ 2026

ก่อนหน้านี้ เมสซี ถือเป็นกำลังสำคัญในการพา อาร์เจนตินา คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ มาครองได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าเขาจะยังเล่นให้ทัพฟ้าขาวในฟุตบอลโลก 2026 หรือไม่

แต่ล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับเอ็นบีซี นิวส์ ว่า “ความจริงคือก็คือ ใช่ มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากในการได้อยู่ในฟุตบอลโลก และผมอยากจะไปอยู่ตรงนั้น เพื่อที่จะได้รู้สึกถึงมันและได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยทีมชาติของผม หากผมได้อยู่ตรงนั้น”

“ผมจะประเมินเรื่องนี้แบบวันต่อวัน ตอนที่ผมได้เริ่มต้นช่วงพรีซีซันในปีหน้ากับอินเตอร์ ไมอามี และดูว่าผมจะฟิตเต็มร้อยไหม ผมตื่นเต้นมาก เพราะนี่คือฟุตบอลโลก, เราเพิ่งจะเป็นแชมป์โลกมาจากคราวก่อน และการที่จะได้กลับมาป้องกันแชมป์ในสนามอีกครั้งมันเป็นเรื่อวที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะมันคือความฝันในการเล่นให้กับทีมชาติ โดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ทางการ ดังนั้นหวังว่าพระเจ้าจะยอมให้ผมได้ทำมันอีกสักครั้ง”

