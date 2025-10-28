“มิกซ์” รัชพล มรรคศศิธร นักกีฬาแบดมินตันชาวไทย ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาร้องขอความเป็นธรรม หลังไร้ชื่อติดทัพซีเกมส์แม้ว่าจะเข้าเกณฑ์จากการคว้าแชมป์ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ มิกซ์ รัชพล และ “หว่าหวา” นัทธมน ไล้สวน ที่ทั้งคู่จับคู่กันลงแข่งขันในประเภทคู่ผสมได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมและการชี้แจงจากสมาคมแบดมินตันไทย เนื่องจากทั้งคู่ไร้ชื่อติดทีมชาติไทย แม้คู่ของตนจะมีเข้าตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ ได้ประกาศไว้ โดยเฉพาะการเป็นแชมป์รายการชิงแชมป์ประเทศไทย

และล่าสุด “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก ได้ยื่นหนังสือขอถอนตัวจากการลงแข่งขันในซีเกมส์ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการเก็บตัว ซึ่งไม่ได้รับการดูแล จากสมาคมกีฬา ที่ดีพอ

โดย มิกซ์ รัชพล ได้แชร์คลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์ของ หมิว พรปวีณ์ พร้อมข้อความระบุว่า “ขอบคุณพี่หมิวมากๆนะครับ ที่เอาเรื่องของผมไปพูด ได้ให้หลายๆคนได้ทราบถึงที่สมาคมไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับผมครับ ล่าสุดสมาคมก็เรียกผมเข้าไปคุยมาแล้วครับ แต่ก็รู้สึกไม่โอเคในการไปคุยครั้งนี้ครับ สุดท้ายก็ตามที่พี่หมิวพูดเลยครับ ผมก็ต้องไปฟ้องร้องครับ แล้วผมก็กำลังจะฟ้องเร็วๆนี้ครับ
( จริงๆก็มีหนึ่งคนในสมาคมที่ผมไปคุยวันนั้น แนะนำให้ผมไปฟ้องครับ )”

สำหรับในส่วนของ มิกซ์ รัชพล เจ้าตัวได้เข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ส่วนในกรณีของ หมิว พรปวีณ์ ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องกีฬา และเป็นประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ดกกท.) เข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวแล้ว และ พรปวีณ์ ก็จะกลับเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยอีกครั้ง

