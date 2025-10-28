ว่ายน้ำ ซีเกมส์ ยังต้องลุ้นสระแข่งขัน ด้าน “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฯ เผยภายในวันที่ 5 พ.ย.นี้ รู้ผล ส่วนตัวมั่นใจเสร็จทันตามกำหนด
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฯ ออกมาอัพเดตความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงสระว่ายน้ำที่จะใช้เป็นสนามสำหรับกีฬาทางน้ำในซีเกมส์ครั้งที่ 33 ระหว่าง 9-20 ธ.ค. ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่า หลังจากพาสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างและปรับปรุงสระว่ายน้ำเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
“ล่าสุดได้มีการอัพเดตการก่อสร้างกับทางผู้รับเหมา ตอนนี้ ตัวพื้นสระต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตีเส้นพื้นสระเท่านั้น หลังจากนี้วันที่ 1 พ.ย.68 นี้ จะลงน้ำเพื่อทดสอบ และวันที่ 5 พ.ย.68 นี้ จะมีการอัพเดตความพร้อมอีกครั้ง ซึ่งจะชัดเจนว่าสามารถใช้จัดการแข่งขันได้หรือไม่”
“ส่วนตัวยังมั่นใจว่าจะเสร็จทันตามกำหนด เนื่องจากตามแผนงาน จะนำทีมว่ายน้ำทีมชาติไทยมาลงซ้อมได้ในวันที่ 15 พ.ย.68 รวมไปถึงทีมโปโลน้ำชายที่กลับมาจากต่างประเทศก็จะมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่ด้วย ตอนนี้ยังมั่นใจว่าเป็นไปตามแผน”